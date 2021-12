Attention, coureurs : la vente revient sur la Garmin Fenix ​​​​6X Pro du Black Friday d’Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

A l’occasion des soldes de Noël, Amazon récupère une bonne partie des offres du Black Friday, dont certaines aussi attractives que la Garmin Fenix ​​​​6X Pro.

Le Black Friday est un jour où il y a des milliers d’offres sur toutes sortes de produits, mais cela a aussi un effet particulièrement étrange, à savoir que les semaines suivantes, les mêmes magasins répètent généralement certaines de leurs offres. C’est le cas d’Amazon, qui a mis le pied sur l’accélérateur des soldes d’avant Noël.

Il existe de nombreuses offres dans votre magasin, même si aujourd’hui, nous souhaitons nous concentrer sur une offre particulièrement intéressante si vous êtes un coureur ou un triathlète : le Garmin Fenix ​​​​6X Pro avec rien de plus et rien de moins de 210 euros de réduction pour rester à seulement 489 euros.

C’est une véritable aubaine pour tous ceux qui veulent une montre de sport de haut niveau, probablement la meilleure de toutes celles en vente, et Garmin lui-même a des montres très marquantes dans son catalogue.

Cette montre de sport d’élite dispose de la fonction BodyBattery, d’un oxymètre de pouls et de toutes les mesures de course que vous pouvez imaginer, ainsi que de dizaines de modes sportifs, dont le triathlon.

Pour commencer, sa durée de vie de la batterie est vraiment exceptionnelle pour ce qui est généralement commun dans ce type de modèles, puisque peut arriver sans trop de problèmes après trois semaines.

Bien sûr, cela dépend totalement de l’utilisation que vous donnez à la mesure sportive avancée, car utiliser le GPS pour quantifier les entraînements consomme beaucoup d’énergie, ce qui est courant.

Les capteurs dont il dispose et son écran sont meilleurs que ceux de presque tous ses rivaux, et si quelque chose caractérise Garmin, c’est la précision avec laquelle il mesure toutes sortes de valeurs, en plus de l’utilité qu’il en retire.

Nous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Par exemple, avec des informations sur votre allure, la distance parcourue, la fréquence cardiaque et même la qualité du sommeil, le Garmin Fenix ​​​​6X Pro peut vous dire si vous performez au-dessus ou en dessous de votre niveau, quel niveau de charge d’entraînement vous supportez et même vous donner des conseils pour vous améliorer.

Pour les coureurs, notamment pour ceux qui s’entraînent seuls, c’est sans aucun doute le meilleur ami pour courir de plus en plus vite.

La livraison est gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, que vous ayez ou non un compte Prime, mais si vous en avez un, tant mieux, car l’un des avantages de Prime est la livraison express des commandes en seulement 24 heures.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.