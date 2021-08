Attention, coureurs : une des montres vedettes de Garmin est réduite à 129 euros sur Amazon | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez passer à une montre de sport d’une marque de confiance comme Garmin, il y a une bonne nouvelle, c’est que l’un des modèles avec le meilleur rapport qualité-prix vient de baisser un peu plus sur Amazon.

Le sport au niveau amateur a fait un bond énorme ces dernières années, tant au niveau de la préparation que du suivi et aussi, pourquoi pas, au niveau compétitif. Tout cela a conduit à la popularité des appareils de mesure de toutes sortes, à commencer par les montres de sport pour la course et le triathlon.

Les modèles haut de gamme d’entreprises telles que Polar, Suunto ou Garmin sont assez chers, même si heureusement, il existe des montres un peu moins chères pour les coureurs, telles que le Garmin Forerunner 45 maintenant en vente sur Amazon. Normalement, cela coûte 199 euros, mais maintenant vous pouvez l’obtenir pour 129 euros.

Cette montre de sport est dotée d’un GPS et d’un cardiofréquencemètre intégrés. De plus, il mesure également le VO2 Max, un élément idéal pour mesurer votre forme physique.

C’est une très bonne remise en échange de une montre de sport assez complète au quotidien, avec la précision des capteurs dont se targue Garmin et un design assez minimaliste et compact.

La livraison est, comme dans presque toutes les commandes sur Amazon, totalement gratuite. Que vous ayez Amazon Prime ou non, vous n’aurez pas à payer d’expédition dans n’importe quelle partie de la péninsule, bien que si vous en profitez pour vous inscrire au mois d’essai gratuit, vous recevrez votre achat beaucoup plus rapidement.

VO2 Max, excellente batterie et Garmin Coach

Cette montre est parfaite pour les coureurs, en particulier pour ceux qui s’entraînent habituellement seuls, et elle quantifie non seulement la distance parcourue, le rythme ou les calories brûlées (pour cela elle utilise le GPS intégré) mais vous donne également des conseils d’entraînement et rend personnalisés recommandations grâce à Garmin Coach.

Cela vous permet de vous améliorer petit à petit et de savoir ce que vous pouvez mettre un peu plus dans vos performances, chose pour laquelle il vaut sans aucun doute la peine de payer les 129 euros que cela coûte en ce moment.

Conseils et guide pour acheter une montre de sport de nouvelle génération qui correspond à vos besoins et vous aide à améliorer vos objectifs sportifs.

De plus, il mesure aussi assez précisément la fréquence cardiaque au poignet, qualité du sommeil et même d’autres valeurs un peu plus complètes, telles que VO2 Max, qui vous aide à avoir une idée de votre état de forme aérobie à tout moment

Au-delà de ses fonctions de montre de sport, qui ne sont pas rares, elle permet également de contrôler la musique depuis ses boutons, et de synchroniser les notifications d’appels, de messages ou d’e-mails, vous n’avez donc à sortir votre mobile à aucun moment pendant votre entraînement. .

Si vous préférez toujours envisager d’autres alternatives, voici quelques-unes des meilleures montres Garmin pour les débutants.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.