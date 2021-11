Attention Elon Musk | Place des investisseurs

L’influence démesurée de Musk sur l’ensemble du S&P … un indicateur technique à surveiller … l’or continue de progresser

Même si vous ne possédez pas une seule action de Tesla, son PDG, Elon Musk, peut vous appauvrir.

Le week-end dernier, Musk a demandé à ses abonnés sur Twitter s’il devait vendre 10% de sa participation dans Tesla.

Source : Twitter @elonmusk

Cela a déclenché une vente massive des actions de Tesla alors que Musk a procédé à la liquidation d’environ 5 milliards de dollars de Tesla au cours des derniers jours.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’action a commencé à se vendre fortement lundi, chutant de plus de 17% par rapport aux sommets récents avant de trouver un support.

Source : StockCharts.com

De toute évidence, c’est une mauvaise nouvelle si vous êtes un investisseur Tesla. Mais si vous ne l’êtes pas, pourquoi devriez-vous vous en soucier ?

Car il y a ici des échos de l’an 2000.

***Connaître l’historique du marché

Le parallèle avec 2000, que nous détaillerons dans un instant, vient de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen.

A leur service, Trader stratégique, John et Wade analysent une multitude d’indicateurs, de signaux, de graphiques et de données de marché historiques pour négocier les marchés, qu’ils soient haussiers, baissiers ou latéraux.

Et dans la mise à jour de mercredi, John et Wade ont examiné l’histoire du marché, soulignant pourquoi tous les investisseurs devraient se méfier des singeries de Musk.

Depuis la mise à jour :

Mis à part l’abdication des obligations fiduciaires (de Musk) envers ses actionnaires, ce type de comportement peut également avoir un impact sur les investisseurs non-TSLA. Au moment de son trolling sur Twitter, TSLA représentait environ 2,5% du S&P 500. C’est à peu près la même pondération que l’ensemble du secteur des services publics, du secteur de l’énergie, du secteur des matériaux ou du secteur immobilier. Le tweet de Musk était destiné à se moquer de la politique fiscale, mais il a eu des effets d’entraînement sur TSLA et de nombreuses autres actions. TSLA s’est un peu vendue lundi, puis a chuté de 12% mardi. La baisse de mardi a été la pire perte en dollars que TSLA ait jamais connue et la plus grande perte en pourcentage depuis le 8 septembre 2020, avant l’ajout de TSLA à l’indice S&P 500.

*** Bien que cette histoire puisse sembler être une bizarrerie aléatoire du marché, John et Wade soulignent un angle différent – c’est la preuve d’une fragilité croissante du marché

Le parallèle important est que si nous regardons le marché haussier qui s’est terminé en 2000, nous voyons quelques similitudes.

Pour en revenir à leur mise à jour :

Les marchés haussiers peuvent continuer à évoluer longtemps, mais ils deviennent aussi de plus en plus fragiles. Les baisses peuvent être déclenchées par des baisses des actions qui constituent un grand pourcentage des principaux indices, comme le TSLA. Avant le krach boursier de 2000, AOL et Yahoo avaient une pondération combinée dans le S&P 500 égale à celle de TSLA, et la boucle de rétroaction de vente pour toutes les actions a été lancée par eux et d’autres sociétés technologiques très appréciées qui représentaient un pourcentage surpondéré des principaux indices. . Les tweets d’Elon sont un problème plus important pour le marché qu’il n’y paraît à première vue. Pour être clair, nous ne pensons pas que cela provoquera un marché baissier, mais plus tôt les actionnaires de TSLA cesseront de vendre, plus il sera facile pour le S&P 500 de continuer à augmenter.

Au moment où j’écris vendredi en milieu de matinée, la volatilité demeure. Tesla a creusé un écart plus bas, a rebondi, mais dérive à nouveau vers le sud.

*** Pendant ce temps, il y a un indicateur technique baissier qui vient de se déclencher

Après avoir souligné la vulnérabilité du marché à Musk, John et Wade mettent en évidence un indicateur technique qui s’est déclenché lundi :

L’autre problème qui mérite d’être mentionné plus tôt cette semaine était une divergence rare entre les indicateurs de risque tels que l’indice de peur du marché du CBOE (VIX) et le SKEW. Les deux ont augmenté lundi, malgré la hausse du marché. Même si les investisseurs poussaient les cours des actions à la hausse, ils se couvraient agressivement sur le marché des options, ce qui pousse les indicateurs de risque à la hausse. Une divergence entre les indicateurs de risque et les indices boursiers se produit de temps en temps et elle est fréquemment suivie d’une courte baisse comme ce que nous avons vu mardi. Lorsque ces divergences commencent à apparaître régulièrement, cela pourrait signaler une correction plus importante (-5 à -10%).

John et Wade nous disent qu’il est trop tôt pour s’inquiéter de ce type de chute en ce moment, mais cela vaut la peine d’être regardé.

Voici leur résultat :

Dans l’ensemble, nous ne pensons pas que les probabilités d’un marché baissier aient augmenté, mais la volatilité à court terme devrait légèrement augmenter. Ce que nous avons appris lundi et mardi, c’est que les taureaux sont toujours en contrôle, mais ils sont un peu nerveux.

Cette perspective reflète celle de Louis Navellier, que nous avons soulignée hier – en bref, attendez-vous à une volatilité à court terme, mais attendez-vous à ce que le marché continue de progresser alors que nous clôturons l’année.

Fait intéressant, si vous vous souvenez du Digest d’hier, Louis a suggéré que nous pourrions voir une correction en février. Gardez un œil sur la divergence VIX/SKEW de John et Wade au cours des deux prochains mois. Si nous commençons à en voir plus, cela pourrait aider à signaler le moment de la correction potentielle de Louis avec une plus grande précision.

***En attendant, ne regarde pas maintenant, mais l’or… grimpe ?

Les investisseurs en or ont du mal à s’en sortir depuis près d’un an et demi. Le prix du métal jaune s’est endormi malgré les chiffres historiques de l’inflation.

Cependant, l’or a fait son chemin récemment, et celui-ci pourrait avoir des jambes.

Nous avons mis cela sur votre radar dans notre Digest du 13 octobre :

Nous avons battu le métal précieux cette semaine. Mais il y a une chose que l’or a pour elle qui pourrait stimuler un rallye. Et nous pourrions assister au début de ce rallye aujourd’hui, car l’or est en hausse de près de 2%. En bref, le pessimisme a atteint un extrême – et par un indicateur, il est en train de tourner. Ci-dessous, nous examinons l’indice de pourcentage haussier des mineurs d’or (BPGDM). Cela mesure dans quelle mesure les mineurs d’or (un proxy pour l’or) pourraient être surachetés ou survendus, sur la base d’une analyse technique. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il vient de rebondir sur la quatrième lecture la plus basse en cinq ans (à l’extrême droite du graphique). Source : StockCharts.com Les trois dernières fois où le BPGDM a rebondi à partir de niveaux si profonds et survendus, le prix de l’or s’est effondré.

Ci-dessous, nous revisitons l’indice Gold Miners Bullish Percent.

Il a doublé depuis notre Digest d’octobre.

Source : StockCharts.com

Quant au prix de l’or, il est en hausse de plus de 7 % depuis fin septembre.

Et si nous nous concentrons sur les mineurs d’or en utilisant « GDX », qui est le FNB VanEck Vectors Gold Miners, nous voyons que le commerce est en hausse de 21%, triplant le gain de 7% du S&P sur la même période.

Source : StockCharts.com

Une autre note haussière…

L’or vient d’exploser à travers sa résistance récente autour de 1 835 $. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Source : StockCharts.com

Nous n’allons pas prendre de l’avance et proclamer que c’est le début d’un énorme taureau d’or, mais c’est un bon début, surtout compte tenu de la morosité de l’or en septembre.

Cela me rappelle les propos de notre expert en macro, Eric Fry. Sa citation ci-dessous date du 19 septembre, lorsqu’il est apparu que l’or était sur le point de passer un niveau de support clé :

Le métal jaune enregistre à peine une impulsion pour le moment. La plupart des figures de cire à l’intérieur du musée Madame Tussauds semblent plus vivantes et réalistes. Mais c’est simplement ainsi que l’or se comporte de temps en temps. Il « ne fait rien » pendant des périodes si longues que les investisseurs commencent à douter qu’il puisse embuer un miroir. Peu à peu, ils tournent le dos au métal comateux et le laissent pour mort. Mais c’est généralement à peu près au moment où il prend vie.

Eric a plusieurs pièces d’or dans son Rapport d’investissement portefeuille qui bénéficient de la récente action haussière des prix. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Nous vous tiendrons au courant de la façon dont cela se déroule ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg