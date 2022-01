Attention, fan des Lakers : ce n’est pas le moment de s’exciter

Ils n’ont pas Anthony Davis et ils continuent de soulever des doutes. Gagner quatre matchs de suite est un bon contact avec le premier monde, auquel appartiennent les Lakers par définition, mais il ne faut pas crier sur les toits que l’on est revenu quand quelqu’un, au minimum, peut vous faire sortir de la piste. C’est ce qui se passe avec l’irrégularité de cette équipe, encore loin de ce que dicte le bilan des différentes légendes qu’elle compte dans l’effectif. Les Grizzlies leur ont donné une bonne main de réalité, avec une double couche, et la patine qui reste est celle-ci : les fans ne devraient pas encore être excités avec les Angelenos, ils ont un long chemin à parcourir.

Memphis Il était dans le deuxième match consécutif après avoir joué des heures plus tôt dans cette même Crypto Arena contre les Clippers. Ils s’étaient déchaînés avant eux sans Ja Morant, réservé à ce deuxième duel à Los Angeles, et avec la blessure de Dillon Brooks dans cette même rencontre. Le gardien sera absent pendant environ un mois en raison d’une entorse à la cheville gauche. Même Taylor Jenkins n’était pas là, isolée à l’hôtel Ritz Carlton après avoir été testée positive pour le coronavirus. Avec Ja (16 + 5 + 7) de retour et maintenant la version spectaculaire de l’équipe, immergé dans cette partie de la saison pour porter sa séquence au neuf victoires consécutives, les Grizzlies quittent Los Angeles avec 119-127 contre les Lakers et avec le sentiment que, s’ils étaient à égalité en séries éliminatoires avec eux en ce moment, ils auraient toute une chance (quelque chose qui, à un autre moment, ne serait même pas une pensée).

Même un bon James Lebron il était débordé. L’attaquant était le meilleur des siens, mais sa nervosité est palpable dans des frictions aussi absurdes que celle qu’il a eu avec Desmond Bane. Ce n’est pas arrivé aux adultes, c’est un échantillon. Les Grizzlies ont fait ce qu’ils voulaient avec les Lakers à partir de la deuxième période. Ceux de Vogel ne sont pas devenus un torchon entre les mains de l’adversaire, oui, ils ont bien fait comprendre qu’ils ne sont pas au même niveau à ce moment-là. En plus de Morant et Bane, Jackson entre en scène, dominant dans la peinture avec un double-double plus six plugs, et tout le monde veut s’écarter.

Le duel était beau, du moins en première mi-temps, mais inégal comme peu d’autres. C’était LeBron d’un côté et les Grizzlies de l’autre. Le point culminant, cependant, était une casquette et non celle de Jackson : Morant, en première période, a laissé un énorme badge à deux mains qui était une déclaration d’intention. Les Grizzlies ont obtenu les triples, qu’ils soient ou non l’un de leurs bons jeux pour trouver le tireur en meilleure position. James a dû puiser des ressources et même chercher de la chance, comme dans son triple à une jambe qu’il a touché la planche avant la pause. Les locaux ont résisté du mieux qu’ils ont pu à la poussée des autres, entrant dans l’épingle de cinq à dix points d’avance, mais ont également renvoyé Kyle Anderson pour finalement l’élever au-dessus d’elle.

En un clin d’œil, en raison du confinement nul des attentats de Memphis, les Lakers ont perdu plus de vingt points. Cela ne pouvait pas être appelé une surprise vu le niveau que les deux ont montré cette saison et ce que les fans des Lakers souffrent, mais c’était une punition trop sévère. Le jeu a récompensé les Jenkins, qui font une campagne fantastique et vont clairement plus loin. La mise à niveau des Angelenos consistait à applaudir de près de trente à seulement sept à la fin du match, une bagatelle qui n’a également eu aucun effet sur le match. Les hommes de Vogel’s n’ont pas eu l’occasion de s’approcher pour vraiment leur faire peur en seconde période. C’est un résultat qui montre bien des vérités que nous offre la Conférence de l’Ouest.