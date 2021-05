Attention! Google et Samsung s’associent pour affronter Apple

Il est logique que Google s’associe à Samsung.

Google et Samsung construisent un système d’exploitation open source unifié pour les montres intelligentes avec l’aide de Fitbit. Annoncée hier soir lors de la conférence des développeurs Google I / O 2021, la plate-forme n’a pas encore de nom – Google l’appelle simplement Wear à ce moment-là – mais on dit qu’elle combine les forces de Wear OS et de Tizen en promettant un «nouveau ère de l’écosystème des appareils portables »avec des performances plus rapides, une autonomie de batterie améliorée et des applications repensées et plus optimisées. Le nouveau système d’exploitation ne va pas seulement alimenter les futures montres intelligentes Samsung, Fitbit et peut-être Google Pixel, il sera également disponible sur une multitude d’appareils tiers plus tard cette année – et dans le futur.

De nombreux changements importants sont à venir et Google s’est assuré de mettre en évidence ce fait en l’appelant la plus grande mise à jour de Wear jamais suscitée par les utilisateurs et les critiques (des affirmations similaires ont également été faites concernant Android 12, sa prochaine génération d’Android. mise à jour qui apporte des tonnes de nouveaux changements visuels). Le système d’exploitation de la smartwatch de Google, tout comme son OS de tablette, s’est bâti une solide réputation au fil des ans – eh bien, au moins, le côté de la smartwatch reçoit enfin une attention bien méritée.

En ce qui concerne les performances, Google affirme avec Samsung, il a été en mesure de réduire jusqu’à 30% les performances en utilisant le dernier matériel par rapport à la génération précédente. Le système d’exploitation unifié tire également parti des cœurs matériels à faible consommation d’énergie – probablement d’une meilleure manière – et lorsqu’il est associé à des optimisations sous le capot, il peut offrir une meilleure autonomie de la batterie avec Google revendiquant plus d’une journée d’utilisation au moins avec tout en continu. – surveillance quotidienne de la fréquence cardiaque et suivi du sommeil pendant la nuit.

Nous combinons le meilleur de @wearosbygoogle et @SamsungMobile Tizen dans une plate-forme portable unifiée. ⌚ Les applications démarreront plus rapidement, la durée de vie de la batterie sera plus longue et vous aurez plus de choix que jamais, des appareils aux applications et aux cadrans de montre. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x – Google (@Google) 18 mai 2021

La mise à jour permettra également aux développeurs de créer plus facilement des applications, car ils le feront pour une seule plate-forme et Google simplifiera le processus plus qu’auparavant. Strava, adidas Running, Bitmoji et bien d’autres sont déjà en cours de préparation, a déclaré Google alors qu’il fonctionnait lui-même sur Google Maps, Google Assistant, Google Pay et YouTube Music (avec des fonctionnalités telles que les téléchargements hors ligne) qui devraient arriver sur la plate-forme plus tard cette année. . Pour le suivi de la santé et de la condition physique, Google s’appuiera sur les «nombreuses années d’expertise de Fitbit en matière de santé».

Il est tout à fait logique que Google (fabricant d’Android) s’associe à Samsung (fabricant de montres intelligentes Galaxy) pour insuffler une nouvelle vie à Wear OS (anciennement Android Wear) dans une nouvelle tentative de s’attaquer à Apple et à son produit best-seller acclamé par la critique. , l’Apple Watch. Cette fois, Google a également l’expertise Fitbit de son côté, ce qui rend les choses un peu plus intéressantes. L’idée est d’utiliser tout ce potentiel pour corriger certaines des lacunes exténuantes de Wear OS, à savoir les performances, la durée de vie de la batterie et l’absence d’un écosystème d’applications convaincant. On ne voit pas encore en quoi ce partenariat est de bon augure pour Samsung puisque ses smartwatches Galaxy sont souvent considérées comme la seule alternative viable à l’Apple Watch pour les utilisateurs d’Android. Il y a également quelques autres questions qui nécessitent une attention immédiate: Samsung arrêtera-t-il de fabriquer des smartwatches Tizen et si oui, qu’arrivera-t-il aux utilisateurs existants, en particulier en ce qui concerne les mises à jour.

L’annonce est particulièrement dense sur l’approche de l’écosystème ouvert, tout comme Android, où Google dit: «vous aurez plus d’options que jamais, qu’il s’agisse de choisir quel appareil acheter ou de choisir les applications et les visages à afficher». Les fabricants d’appareils seront libres d’apporter leurs propres styles et personnalisations à la plate-forme comme auparavant. Tout compte fait, ce n’est pas qu’il y ait une pénurie de smartwatches Android sur le marché aujourd’hui, le plus gros problème est que presque toutes sont pâles par rapport à l’Apple Watch. Il serait donc intéressant de voir comment les choses évolueront dans les jours à venir.

