Attention: la DGT change complètement les procédures et les délais pour annuler un véhicule | Moteur

Plusieurs nouvelles fonctionnalités entrent en vigueur qui modifient les conditions dans lesquelles les véhicules peuvent être déclassés puis remis en circulation.

Cette semaine, la nouvelle qui a été approuvée pour modifier la procédure d’annulation d’un véhicule dans différentes circonstances a été publiée au Journal officiel de l’État. Le règlement général sur les véhicules est modifié avec les mesures approuvées en décembre sur les véhicules en fin de vie utile, désormais publiées dans le décret royal 265/2021.

Il y a plusieurs changements que les propriétaires de véhicules doivent désormais prendre en compte s’ils souhaitent annuler temporairement un véhicule ou si, après un accident, ils souhaitent continuer à utiliser la voiture ou la donner à un tiers. Par exemple, l’une des premières nouveautés établit un délai pour le retrait temporaire.

Délai d’un an pour un congé temporaire

Dès que la demande d’annulation temporaire est soumise, les propriétaires auront d’ici 1 an. Passé ce délai, si aucune prolongation n’a été demandée, la voiture sera automatiquement à nouveau en situation active et les obligations administratives et fiscales correspondantes seront mises en œuvre, les taxes devront donc être à nouveau payées. Les extensions peuvent être soumises jusqu’à 2 mois avant de la fin du mandat au quartier général de la circulation.

Cette mesure vise à empêcher les ateliers d’abuser de ce retrait temporaire pour éviter l’obligation d’emmener un véhicule dans un Centre de Traitement Agréé (CAT) à la fin de sa vie utile. Depuis 2004, ces types de victimes ont doublé, passant de 60982 à 132459 en 2019.

Obligation de passer une inspection ITV après avoir été déclaré perte totale

D’autre part, l’obligation de passer une inspection ITV a été établie pour les véhicules déclarés perte totale par des compagnies d’assurance, mais dont les propriétaires veulent continuer à l’utiliser ou veulent le vendre à un autre propriétaire.

Annulation du véhicule en raison d’un transfert vers un autre pays

Une autre nouveauté concerne les véhicules qui se déplacent vers un autre pays. Un délai de 3 mois est établi pour matérialiser le départ du véhicule d’Espagne. Si ces trois mois sont dépassés et il est prouvé que la voiture continue de circuler en Espagne, Il procédera d’office pour se réinscrire au Registre Général des Véhicules de la DGT.

De plus, un contrôle technique doit être passé avant la radiation définitive pour transfert dans un autre pays si le véhicule a plus de quatre ans ou s’il a subi des dommages importants pouvant affecter un élément de sécurité lors d’un accident.

D’autres mesures sont également envisagées, comme la possibilité d’enregistrer d’office la radiation définitive des véhicules qui n’ont pas été assurés ou n’ont pas passé l’ITV au cours des dix dernières années. Pour cela, la résolution de la direction provinciale de la circulation sera nécessaire et la réhabilitation ultérieure doit être garantie pour mettre le véhicule en circulation, à condition que le propriétaire de celui-ci prouve son existence.