Attention les hommes ! Voici comment choisir la bonne routine de soins de la peau pour votre type de peau au cours de la saison changeante

Hitesh Dhingra, co-fondateur, The Man Company

Par Hitesh Dhingra

La saison de la mousson, avec son parfum terreux, sa nature humide et sa combinaison alléchante de Pakora-Chai (Beignets-Thé), cède la place aux journées courtes et aux longues nuits de temps de pull ultime. Le changement de temps apporte également de nombreux ajustements de style de vie, et la plupart d’entre nous peuvent facilement déterminer que l’apparence et la texture de notre peau ont également un jour ou une saison. Étant donné que les hivers approchent à grands pas, des vents froids et violents à vous glacer le sang seront la norme.

L’air froid et sec peut rendre la texture de votre peau plus rugueuse, déshydratée et squameuse. Les experts suggèrent que les consommateurs peuvent éliminer ces problèmes liés à la peau en établissant à l’avance une routine de soins de la peau pour l’hiver. Cependant, comme la plupart des hommes ont une peau relativement plus grasse, plus poilue et plus épaisse, leur régime de soins de la peau diffère de celui des femmes. La routine de soins de la peau des hommes n’a pas été évoquée ou discutée jusqu’à présent, en particulier dans la société traditionnelle. Cependant, le marché et la clientèle d’aujourd’hui sont beaucoup plus informés et ouverts d’esprit pour considérer les soins de la peau comme une norme de style de vie nécessaire.

Alors, messieurs, cette saison hivernale, donnez à votre routine de soin une touche nourrissante en suivant simplement les trucs et astuces ci-dessous :

Choisir des produits selon votre type de peau : Le type de peau diffère d’une personne à l’autre. Si votre peau est sujette à l’acné, vous avez besoin de produits qui n’obstruent pas les pores de la peau. Il est préférable de choisir des nettoyants et des crèmes hydratantes sans huile et non comédogènes. Pour les peaux sensibles, qui peuvent piquer ou donner une sensation de brûlure après utilisation du produit, il est conseillé d’utiliser des produits doux, de préférence avec des éléments sans parfum. De plus, les personnes ayant la peau sèche et sensible doivent éviter l’eau chaude et utiliser plutôt un humidificateur.Amplifier votre technique de rasage : Bien que les hommes n’aient pas besoin de changer de rasoir en fonction des changements saisonniers, il est conseillé d’exfolier la peau pour éviter d’avoir ces cellules mortes qui obstruent les rasoirs. Faites attention au produit exfoliant et n’en faites pas trop. Utilisez simplement un léger mouvement circulaire à l’aide du bout des doigts et retirez la couche la plus externe de cellules mortes de la peau. Ce processus d’exfoliation non seulement adoucira le processus de rasage, mais permettra également à votre peau d’absorber plus facilement l’après-rasage et le sérum.Élevez votre jeu d’hydratation : Outre les vents glacials extérieurs, le chauffage intérieur déshydratera également davantage votre peau. Solution? Remplacez simplement votre crème hydratante légère et aérée par quelque chose d’épais, d’émollient et de riche en propriétés hydratantes. Une quantité adéquate de crème hydratante appliquée avec la bonne technique peut verrouiller efficacement la teneur en humidité de votre peau. Il jouera également le rôle de barrière pour empêcher la saleté extérieure et la crasse d’essayer d’entrer dans les pores de votre peau. Pour de meilleurs résultats, hydratez votre peau et votre visage après la douche ou le rasage. Les attributs hydratants pourront faire un travail en profondeur sur les peaux humides.L’application d’un écran solaire est obligatoire, pas une réflexion après coup : Tout simplement parce que les saisons de soleil brûlant et d’humidité sont révolues, la crème solaire ne cesse de devenir une nécessité absolue. Selon les experts de la peau, l’application du SPF est la meilleure défense de l’utilisateur contre le vieillissement et la peau endommagée. Appliquez soigneusement un écran solaire sur toutes les zones de peau exposées, y compris le cou, le cuir chevelu, les oreilles, les lèvres et bien sûr le visage. Optez toujours pour un écran solaire à large spectre avec un FPS 30 ou plus pour garantir les meilleurs résultats. Réappliquez-le religieusement toutes les deux heures ou immédiatement après avoir transpiré, nagé ou vous être lavé le visage.

Dernier mot

Le régime de soins de la peau des femmes a toujours été le sujet le plus discuté dans le monde de la beauté et des soins personnels. D’un autre côté, les soins de la peau pour hommes ont toujours été dans la zone la plus simple et la moins connue. Cependant, les choses changent radicalement aujourd’hui. Les hommes deviennent également conscients et conscients de leurs soins de la peau. Les conseils susmentionnés peuvent aider les messieurs à développer une routine de peau saine grâce à des méthodologies simples et sans tracas. Cependant, messieurs, si vous sautez toujours votre routine de soin sur mesure, nous allons en discuter !

(L’auteur est co-fondateur, The Man Company. Les opinions exprimées sont personnelles.)

