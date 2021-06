Attention lors de l’achat en ligne : Amazon et Google ont enquêté sur les problèmes de faux avis | La technologie

Amazon et Google font l’objet d’une enquête au Royaume-Uni pour l’augmentation des fausses critiques ou commentaires qui ont été découverts sur leurs services et qui tentent de tromper les consommateurs.

Lors de l’achat en ligne ou du choix d’un restaurant ou d’un autre, les commentaires des autres utilisateurs sont devenus un pilier important. Un outil qui nous a semblé fiable pour nous aider à prendre cette décision en l’absence de notre propre avis. Cependant, la réalité est très différente.

Des services tels que Google Maps où les utilisateurs laissent leur avis sur les établissements ou dans la boutique Amazon dans laquelle est indiquée l’évaluation de ceux qui ont déjà acheté un produit, ils sont utilisés pour publier de faux avis avec lequel consommateurs d’escroquerie et obtenir plus de ventes. Cela a conduit Amazon à supprimer certaines marques bien connues de son site Web.

Cependant, les actions menées par les deux sociétés pour détecter et éliminer ces faux avis peuvent ne pas être suffisantes pour l’organisme de contrôle du marché et de la concurrence de Royaume-Uni qui a ouvert une enquête sur les deux sociétés. Ils veulent déterminer si la loi du pays a été violée en prenant des mesures insuffisantes pour protéger les acheteurs contre les faux avis.

Un guide pour affronter pas à pas la tâche ardue de distinguer la vérité et l’information de l’océan de canulars, de mensonges et de fake news qui peuplent les réseaux.

La CMA enquêtait déjà sur eBay et Facebook en 2019 et les accusait d’avoir étouffé le commerce de fausses critiques qu’elle trouvait florissantes sur leurs marchés. Facebook a mis plus d’un an à supprimer 16 000 groupes dans lesquels de faux avis avaient été échangés. Désormais, ce sont Google et Amazon qui sont à l’honneur.

Dans Computer Hoy, nous montrons le cadre derrière un groupe Telegram où vous pouvez Obtenez des produits gratuits en échange d’un avis 5 étoiles. Avec cette méthode, les marques s’assurent des commentaires positifs et obligent les utilisateurs à faire attention à détecter les avis auxquels ils peuvent faire confiance et ceux qu’ils ne peuvent pas.

Google assure TechCrunch à la suite de cette nouvelle enquête que ses politiques sont strictes et lorsqu’une telle violation est découverte “nous prenons des mesures, de la suppression du contenu abusif à la désactivation des comptes d’utilisateurs”. Amazon défend également qu’ils consacrent “des ressources importantes pour empêcher les critiques fausses ou incitatives d’apparaître dans notre magasin”. Les deux sociétés collaborent avec l’AMC et se réjouissent qu'”aucune constatation n’a été faite contre notre entreprise”.

Dans un blog publié plus tôt ce mois-ci, Amazon a souligné sa détermination à poursuivre ces pratiques, mais a également noté la “tendance croissante de mauvais acteurs essayant de solliciter de fausses critiques en dehors d’Amazon, notamment via les services de médias sociaux”. à des plateformes telles que Facebook, Telegram et d’autres applications dans lesquelles les marques communiquent avec les utilisateurs pour gérer cet achat d’avis.

Cette même organisation a également une enquête ouverte sur la boutique d’applications d’Apple pour sa domination du marché et les conditions qu’elle impose aux développeurs. Il n’y a aucune mention ici d’éventuelles fausses critiques, un problème qui se propage sur Internet à mesure que les achats en ligne, également entraînés par la pandémie, se développent.