Attention Macron : Boris s’apprête à envoyer la MARINE pour arrêter les manifestations des bateaux français dans la Manche | Politique | Nouvelles

M. Wallace, le député conservateur de Wyre et Preston North, s’exprimait à la fin d’une semaine au cours de laquelle divers responsables français se sont déchaînés contre la Grande-Bretagne après qu’il a été révélé que le Royaume-Uni n’avait offert que 12 des 47 licences possibles à de plus petits bateaux de pêche français. . Concernant l’île anglo-normande de Jersey, les autorités ont refusé d’octroyer des licences de pêche à 75 navires de pêche français pour accéder à ses eaux à partir du 30 octobre.

Annick Girardin, ministre française de la Maritime, a accusé le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson de « se traîner les pieds ou de ne pas respecter ses engagements » – avertissant que les représailles pourraient impliquer l’approvisionnement en énergie, les échanges éducatifs, les flux commerciaux et les liaisons ferroviaires. Cependant, M. Wallace, diplômé de l’Académie royale militaire de Sandhurst et ancien capitaine des Scots Guards, n’a pas été déconcerté par l’approche belliqueuse de la France.

Deux patrouilleurs de classe fluviale de la Royal Naval, le HMS Severn et le HMS Tamar, ont été envoyés à Jersey en mai après que des pêcheurs français ont menacé de bloquer le port de Jersey pour protester contre un manque d’accès perçu à ses eaux.

Et dans une indication claire qu’une approche similaire pourrait être utilisée en cas d’activité perturbatrice similaire, M. Wallace a déclaré au Telegraph: “Tous les États ont l’obligation de faire respecter la loi.

“Nous ne tolérerons pas que les Britanniques enfreignent la loi et nous nous attendrions à ce que tous les pays respectent la loi.”

“Après avoir pris cette décision, il était très probable et certainement compréhensible qu’ils choisissent les partenaires de Five Eyes.”

“L’industrie française de la défense est fortement nationalisée si souvent que je pense que la France considère le rejet de son industrie comme le rejet de la France”, dit-il.

« Alors que, pour nous, j’espère que British Aerospace remportera toutes les offres pour lesquelles elle se présentera, mais quand ce n’est pas le cas, je ne me dis pas « Eh bien, ce pays nous a rejetés ».

“La façon dont le président français choisit de réagir à cela et le genre de briefings que nous avons eus en public, je pense que c’est plus ‘sacre bleu’ que ‘séparation’, comme on dit en France.”

S’exprimant aujourd’hui, David Jones, vice-président du Groupe de recherche européen, a fait écho aux commentaires de M. Wallace.

M. Jones, le député conservateur de Clwyd West, à Express.co.uk : « Il est très regrettable que la France, un pays européen important, ait recours à des tentatives d’intimidation de la petite population insulaire de Jersey.

“Cependant, les Français devraient se souvenir de ce qui s’est passé la dernière fois qu’ils ont essayé cela : la Royal Navy a été envoyée.”

Il a ajouté : “Ils ne doivent pas non plus oublier que les boycotts peuvent opérer dans les deux sens.

« Le Royaume-Uni est un marché important pour la France, mais le vin français peut facilement être remplacé par les excellents produits de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Chili. Le brie et le camembert français peuvent être remplacés par nos propres fromages maison.

M. Jones a également suggéré que la posture de M. Macron était liée aux élections présidentielles de l’année prochaine.

Il a expliqué : “L’impression générale est que M. Macron, qui a perdu la face sur cet épisode, est avant tout préoccupé par les élections présidentielles de l’année prochaine. C’est la vraie raison de l’hystérie actuelle.”