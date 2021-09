Attention! Mastercard acquiert CipherTrace – CRIPTO TENDENCIA

Le géant des paiements Mastercard acquiert la société de renseignement sur les crypto-monnaies CipherTrace. En d’autres termes, Mastercard est totalement immergé dans le monde Blockchain.

En particulier, le géant des paiements montre un intérêt croissant pour le secteur des crypto-monnaies. Pour rappel, Mastercard a annoncé plus tôt cette année qu’elle prévoyait de commencer à prendre en charge certaines crypto-monnaies directement sur son réseau en 2021.

Soit dit en passant, selon Dave Jevan, PDG de CipherTrace : « Mastercard acquiert CipherTrace. Pour améliorer les capacités de cryptographie.

«Nous aidons les entreprises. Qu’il s’agisse de banques ou d’échanges cryptographiques, de régulateurs gouvernementaux ou d’organismes chargés de l’application de la loi pour assurer la sécurité de l’économie cryptographique. Nos deux sociétés partagent cette vision d’assurer la sécurité et la confiance dans l’ensemble de l’écosystème. Nous sommes ravis de rejoindre la famille Mastercard pour étendre la portée de CipherTrace dans le monde entier. »

Fait curieux, les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, ni le montant de l’achat. Mais, l’acquisition se fera à la fin de l’année. En attente de certaines conditions.

Mastercard accélère votre stratégie

Plus précisément, la société multinationale de services financiers basée aux États-Unis Mastercard a acheté une startup Blockchain innovante. Il s’agit de CipherTrace, une startup qui a été acquise pour continuer à promouvoir l’écosystème de la crypto-monnaie. Et la technologie Blockchain.

En résumé, dans un article, Mastercard a déclaré qu’avec cette acquisition, elle espère étendre ses capacités dans le domaine des crypto-monnaies.

“Aujourd’hui, nous annonçons notre accord pour l’acquisition de CipherTrace.”

De même, selon le communiqué, l’intention est : « D’offrir aux entreprises une plus grande transparence. Pour vous aider à identifier et comprendre vos risques. Et, pour vous aider à gérer vos obligations réglementaires et de conformité en matière de crypto-monnaie. ‘

Aujourd’hui, nous avons annoncé notre accord pour l’acquisition de @CipherTrace. Ensemble, notre technologie, nos capacités #IA et #cyber permettront aux parties prenantes de tirer parti des solutions pour protéger leurs clients et se conformer aux réglementations tout en créant leurs propres offres. https://t.co/Lv6BgykOwM – Mastercard News (@MastercardNews) 9 septembre 2021

En fait, l’accord permettra aux deux entreprises de « combiner la technologie, l’intelligence artificielle et les cybercapacités. Pour différencier votre infrastructure de carte et de paiement en temps réel.

Aussi : « Les nouvelles technologies nécessiteront une intelligence et des solutions plus puissantes. Pour s’assurer que l’économie crypto reçoit la même confiance. Et la tranquillité d’esprit que connaissent actuellement les consommateurs avec des moyens de paiement plus traditionnels. »

À cet égard, Ajay Bhalla, président de Cyber ​​& Intelligence chez Mastercard, a déclaré : « Avec la croissance rapide de l’écosystème de la crypto-monnaie, il est nécessaire de s’assurer qu’il est fiable et sécurisé. Notre objectif est de tirer parti des capacités complémentaires de Mastercard et CipherTrace pour y parvenir. »

En quoi CipherTrace est-il spécialisé ?

En effet, CipherTrace est spécialisé dans les solutions de renseignement contre le blanchiment d’argent. Analyse médico-légale et menaces de blockchain liées aux crypto-monnaies. Avec une plateforme d’analyse qui permet le suivi et la dissociation-association de l’anonymat des transactions de crypto-monnaie.

Pour conclure, cela a été le dernier signe de la façon dont les grandes entreprises abordent les crypto-monnaies. Bref, Mastercard fait un grand pari sur les crypto-monnaies. Des temps meilleurs arrivent, qu’en pensez-vous ? Faites le moi savoir dans la zone de commentaire.

Je me retire avec cette phrase de Marc Kenigsberg : « La blockchain, c’est la technologie. Bitcoin est simplement la première manifestation conventionnelle de son potentiel.

