Attention Mumbai: fortes pluies, raz-de-marée du 13 au 15 mai; IMD émet une alerte pour ces zones

Des alertes de fortes pluies ont été émises par l’IMD pour Lakshadweep du 13 au 15 mai en plus d’un avertissement de raz de marée.

IMD émet un avertissement en cas de fortes pluies! Vers le 14 mai, une zone de basse pression devrait se former au-dessus de la mer d’Oman. Le Département météorologique indien (IMD) a déclaré que cela allait probablement s’intensifier en une tempête cyclonique vers le 16 mai. Des alertes de fortes pluies ont été émises par l’IMD pour Lakshadweep du 13 au 15 mai en plus d’un avertissement de raz de marée. En outre, les 14 et 15 mai, certaines parties du Kerala, du Karnataka et du Tamil Nadu devraient recevoir de fortes pluies généralisées à isolées, selon un rapport d’IE. L’IMD a mentionné que vers le 14 mai au matin, une zone de basse pression est très susceptible de se former sur le sud-est de la mer d’Oman.

Il devrait se déplacer vers le nord-nord-ouest à travers la mer d’Arabie du sud-est ainsi que les zones adjacentes de Lakshadweep et s’intensifier progressivement. Il pourrait s’intensifier en une tempête cyclonique vers le 16 mai sur la partie centre-est de la mer d’Oman et continuer à se déplacer vers le nord-nord-ouest, a déclaré l’IMD.

Selon le rapport, à partir du 15 mai, les pêcheurs le long et au large de la côte du Maharashtra ont été avisés par l’IMD de ne pas s’aventurer dans la mer. Pour les 14 et 15 mai, une alerte jaune a été émise par l’IMD avec une prévision d’orage avec des éclairs ainsi que des pluies et des rafales de vent dans des endroits isolés à Ratnagiri, Pune, Solapur, Beed, Ahmednagar, Sindhudurg, Latur, Sangli, Satara, Nanded, Kolhapur et Osmanabad. Un ciel partiellement nuageux et une température maximale proche de la normale à 34 degrés Celsius ont été prévus par IMD Mumbai dans la capitale financière pour les prochaines 48 heures, a ajouté le rapport.

Pendant ce temps, le département météorologique indien s’attend également à des pluies d’intensité légère à modérée sur ainsi que dans les zones adjacentes de Siwani, Hissar, Hansi, Tosham, Bhiwani (dans l’état de Haryana), Sadulpur (au Rajasthan) au cours des deux prochaines heures, selon Identifiant Twitter officiel d’IMD.

