Attention, r / Wallstreetbets autorise enfin les threads cryptographiques … dans les limites

Les modérateurs de subreddit r / wallstreetbets ont annoncé qu’ils autoriseraient la discussion cryptographique dans le sous-reddit à partir d’aujourd’hui.

Le groupe de commerce de détail, célèbre pour pomper des actions traditionnelles telles que Gamestop (GME) et effrayer les gestionnaires de fonds spéculatifs de leurs courts métrages – qui sera bientôt un film majeur – limitera la discussion à trois crypto-monnaies, BTC, ETH et DOGE, en un seul fil quotidien. Un message de ce matin a déclaré:

«Nous avons décidé de permettre la discussion uniquement sur BTC, ETH et DOGE. À l’intérieur d’un fil de discussion quotidien sur Crypto pour ne pas surcharger tout le monde avec du spam crypto. Toutes les règles s’appliqueront toujours en dehors du fil de discussion, mais pour le moment, veuillez le conserver dans le fil de discussion quotidien uniquement car nous évaluons si c’est quelque chose qui convient à notre sous-marin. “

Le modérateur de Subreddit, «bawse1», a noté que pendant des années, ils avaient «essayé de retarder la discussion sur la crypto sur le sous-marin pour de nombreuses raisons», la principale préoccupation étant que r / wallstreetbets ne voulait pas que la discussion sur la cryptographie détourne l’attention principale du groupe sur le marché boursier. Cependant, bien que certains membres «détestent la crypto», le modérateur a noté que les objectifs du subreddit rendent tous les membres les bienvenus au milieu de l’appétit croissant pour la crypto au cours de l’année écoulée:

«J’ai su à un moment donné que r / wallstreetbets devra trouver une place pour cela. Même si certains d’entre nous le détestent, il y en a tout autant qui l’aiment et la façon dont j’ai toujours essayé de façonner le sous-marin est de ne jamais garder de porte, de permettre à tout le monde de se sentir bienvenu et de toujours pouvoir s’adapter. Je ne vois plus l’intérêt de retarder l’inévitable car la crypto est là pour rester. “

Cette décision pourrait être en partie une réponse à la version cryptographique de WSB «r / SatoshiStreetBets», qui a acquis 384 000 membres depuis son lancement en février de l’année dernière. Là encore, cela est insignifiant face aux 9,8 millions de degens que r / wallstreetbets a attiré depuis 2012, beaucoup se joignant à la lumière de la saga Gamestop plus tôt cette année.

À peu près au moment où WSB a collectivement pompé GME, les données de Tradingview montrent que le prix est passé d’environ 60 $ le 22 janvier à environ 340 $ le 28 janvier, ce qui a conduit la plate-forme de négociation Robinhood à interrompre les transactions sur l’action pour protéger prétendument les positions de la couverture. fonds qui court-circuitaient le marché.

La saga de la façon dont les petits gars ont pris les hedge funds et gagné est sur le point de frapper les écrans, après que les studios Metro-Goldwyn-Mayer ont obtenu les droits d’une proposition de livre illustrant la «compression courte» de l’auteur Ben Mezrich, qui a également écrit «The Social Network », un livre et un film sur Mark Zuckerberg et l’essor de Facebook.

Mezrich est également derrière “Bitcoin Billionaires” à propos de Cameron et Tyler Winklevoss, qui est également en train d’être transformé en film après que Stampede Ventures s’est associé aux jumeaux en juin 2020 pour le produire.

Au moment de la pompe, il y avait des discussions, le groupe pourrait jeter son poids derrière Dogecoin, et s’il le faisait, le prix très convoité de 1 $ pourrait être une possibilité.

Dogecoin a rallié environ 80% pour atteindre son sommet historique de 0,14 USD au cours des dernières 24 heures et se classe désormais au 11e rang des crypto-monnaies par capitalisation boursière selon les données de Coingecko. Malgré son statut de «mème pièce» et son historique de volatilité, la pièce a augmenté de 6196% au cours des 12 derniers mois.