Attention si vous avez piraté ces jeux, ils contiennent des malwares qui minent les crypto-monnaies et infectent près de 1 000 PC par jour | La technologie

Les jeux piratés ne sont pas toujours “gratuits”. Parfois, ils viennent avec une mauvaise surprise, ce qui peut affecter les performances de l’ordinateur.

Piratage de jeux vidéo, ou toute autre chose, telle que des séries, des livres, etc., soulève une question éthique, qui pour des millions de personnes n’existe pas. Obtenir les meilleurs jeux vidéo gratuitement est une trop grande tentation pour de nombreux joueurs.

Le problème est que souvent lorsque vous téléchargez un jeu vidéo piraté, vous téléchargez autre chose…

La signature antivirus Avast il a détecté un malware dangereux appelé Crackonosh, qui est caché parmi les jeux piratés, et installe un mineur de crypto-monnaie, consommant ressources informatiques tandis que les crypto-monnaies sont laissées aux cybercriminels…

Sa découverte a été possible parce que Crackonos désactive l’antivirus que vous avez installé sur votre PC, afin qu’il ne puisse pas être effacé.

Avast prétend l’avoir trouvé dans des dizaines de milliers de PC, principalement d’Inde, des États-Unis et du Brésil, mais il y en a aussi des centaines en Espagne. Et il continue de croître, avec 800 infections par jour. Ce n’est que parmi ceux qui ont l’antivirus Avast, donc son expansion est sûrement beaucoup plus grande.

Crackonosh se cache entre jeux vidéo piratés qui sont distribués par les réseaux P2P via BitTorrent, ou en téléchargement direct. Il a été trouvé dans des titres tels que GTA V, Far Cry 5, Les Sims 4, Jurassic World Evolution, et beaucoup plus. Voici une liste.

Lorsque vous installez le jeu, il s’installe mineur de crypto-monnaie XMRig, qui consomme les ressources du PC en exploitant la crypto-monnaie Monero lorsqu’elle est allumée, ce qui ralentit l’ordinateur.

Monero est généralement celui de choix pour ces types de logiciels malveillants, car c’est une crypto-monnaie plus opaque que Bitcoin et autres, en ne rendant pas les transactions publiques.

Selon Avast, ces cybercriminels auraient déjà collecté plus de 2 millions de dollars.

Ce n’est pas un virus facile à supprimer, car vous devez, entre autres, bloquer les exécutions dans le gestionnaire de tâches et modifier le registre. Ici, c’est expliqué étape par étape.