‘Attention!’ Tous les yeux sur le remarquable premier album de Stanley Turrentine

Avec son ton rauque, résolument masculin et teinté de blues, Stanley Turrentine appartient à un groupe d’élite de saxophonistes qui ont développé un son distinctif qui peut être facilement identifié après avoir entendu seulement deux ou trois notes. Dans une interview de 1974, le ténor né à Pittsburgh a révélé que son père lui avait inculqué dès son plus jeune âge le besoin de développer sa propre voix. “Quand j’étais plus jeune, ma leçon du jour était une note”, se souvient-il. « Mon père disait : ‘Tenez-vous dans un coin et jouez une note.’ » Bien que cette approche disciplinée et laborieuse ait d’abord mystifié le jeune Stanley, il a réalisé la valeur des conseils de son père. « Il y a tellement de façons de frapper une seule note », a-t-il déclaré plus tard. « Il y a une façon dont vous attaquez la note, la façon dont vous respirez, la quantité d’air que vous mettez dans le cor, le vibrato. » Turrentine a développé son approche à travers une série d’albums pour Blue Note Records, en commençant par ses débuts en 1960 pour le label, Attention!.

La session

Côté son, Turrentine était déjà son propre homme lorsqu’il entra le samedi 18 juin 1960 dans le studio de l’ingénieur du son Rudy Van Gelder dans le New Jersey, pour enregistrer son premier album en tant que leader pour Blue Note Records. Sa seule expérience d’enregistrement précédente avait été dans le groupe du batteur Max Roach en 1959 (il avait également enregistré avec la femme de Roach, Abbey Lincoln), mais un an plus tard, après avoir impressionné le co-fondateur de Blue Note, le producteur Alfred Lion, il montra que il était prêt à mettre ses jours de sideman derrière lui à l’âge de 26 ans.

Pour la session, Turrentine a fait venir le pianiste Horace Parlan, qui, comme le saxophoniste, était également originaire de Pittsburgh et avait enregistré son premier album pour Blue Note plus tôt dans l’année ; le bassiste George Tucker, qui avait joué sur le premier album d’Eric Dolphy quelques mois avant la session ; et le batteur Al Harewood, dont les crédits comprenaient Kai Winding & JJ Johnson, et Benny Golson. En dépit d’être des hommes relativement jeunes, ils étaient également des musiciens chevronnés dont l’expérience se reflétait dans la facilité avec laquelle ils se mélangeaient à Look Out!.

L’album

Trois des six morceaux du LP ont été écrits par Turrentine, le premier étant la chanson titre d’ouverture : un groove aux membres lâches et tapant des pieds dans un mode soul jazz. Le saxophone de Turrentine a un ton détendu et conversationnel, ses phrases mélodiques sinueuses et fluides imprégnées d’un mélange de blues et de cadences gospel. Parlan prend le deuxième solo ; son ton est léger et percutant même lorsqu’il joue de gros accords de blocs. Pendant ce temps, en dessous, le groove concocté par Tucker et Harewood mijote comme un succulent ragoût de soul.

La lente ballade romantique “Journey Into Melody” (à l’origine un thème télévisé sirupeux des années 50 écrit par le compositeur canadien Robert Farnon et joué par son orchestre) permet à Turrentine de faire preuve de sensibilité et d’un aspect lyrique dans son jeu. C’est le groove parfait pour se détendre après les heures de travail.

Une brève poussée de la batterie d’Al Harewood ouvre « Return Engagement », un air d’Horace Parlan qui, malgré son groove dur – propulsé par la basse speed-walking de George Tucker – est très léger sur ses pieds. Malgré son caractère bourru, le saxophone de Turrentine est presque aérien dans sa souplesse. Vers la fin, le groupe « trade fours » (passages alternés de quatre mesures) avec le batteur Harewood.

La coupe tueuse de l’album est la “Little Sheri” écrite par Turrentine, qui a ouvert la deuxième face du vinyle original (une version éditée a également été publiée en single). C’est un morceau midtempo avec un refrain contagieux soudé à un groove irrésistible.

En revanche, le plus rapide « Tiny Capers » – une chanson écrite par le trompettiste hard bop des années 50 Clifford Brown – est un véhicule fluide pour le saxophone itinérant de Turrentine, qui atteint un équilibre parfait entre technique et sensation. La composition du saxophoniste “Minor Chant” est plus méditative : un swinger midtempo mettant en valeur les sonorités haletantes, presque à la Ben Webster, du saxophone ténor distinctif de Turrentine. A noter également un passage improvisé de Tucker, qui fait écho au précédent solo de piano de Parlan en citant le numéro de gospel « Wade In The Water » (quelques années avant qu’il ne soit un succès pop pour Ramsey Lewis). Nous emmenant à l’église, ça ferme Look Out! sur une note euphorique satisfaisante.

L’héritage

Avec son point d’exclamation accrocheur, le titre de l’album était conçu comme une invitation plutôt qu’un avertissement, alertant le fan de jazz de quelque chose de remarquable à l’intérieur. Bien que Stanley Turrentine ait accumulé près de 30 sessions d’enregistrement pour Blue Note dans les années 60, avant de partir pour de nouvelles aventures ailleurs, Look Out! documente un moment important dans le temps – la première étape d’une carrière d’enregistrement prolifique et riche en histoires.

