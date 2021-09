Attention, un bug Slack expulse les utilisateurs de l’application Android

À l’ère du travail à domicile toujours connecté, nous avons la possibilité de rester connectés au travail même lorsque nous ne sommes pas enchaînés à un bureau, mais pour le moment, cette connexion est interrompue sur Android. L’application Slack pour Android exclut les utilisateurs avec une “autorisation non valide” s’ils utilisent l’authentification unique pour se connecter à l’application, ce qui signifie que vous sélectionnez “Se connecter avec Google” lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois. Slack est conscient du problème et recherche une solution.

Slack est l’une des meilleures applications de messagerie aujourd’hui. Bien qu’il soit plus souvent utilisé par les entreprises et les sociétés comme moyen de communication et de collaboration en équipe, nombreux sont ceux qui utilisent Slack uniquement pour bavarder avec des amis sur les derniers épisodes ou discuter en groupe familial en dehors des monolithes Facebook et Google. Ces canaux Slack personnels sont moins susceptibles d’utiliser l’authentification unique, cependant, espérons-le, les seuls messages qui vous manquent cet après-midi sont des questions de votre patron.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En attendant, le site Web de Slack fonctionne très bien, alors restez près d’un ordinateur avec les notifications de bureau activées si vous attendez des messages ou des réunions vitaux cet après-midi ou ce soir. Espérons que cela sera résolu bientôt, ou au moins d’ici demain matin.

montre connectée

Test Fitbit Charge 5 : du bracelet basique à la pseudo smartwatch

Le Charge 5 est le dernier tracker de fitness de Fitbit, et c’est facilement le meilleur groupe de l’entreprise à ce jour. Il a été mis à jour pour refléter le nouveau langage de conception de Fitbit comme on le voit sur les modèles Luxe, Versa 3 et Sense, et il comporte certains de ses capteurs de santé les plus avancés. Même s’il s’agit du groupe de fitness le plus cher de Fitbit, nous pensons toujours que vous devriez considérer cet appareil par rapport à la plupart des montres connectées Android.