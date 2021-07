Attention, utilisateurs du métro de Delhi ! A partir d’aujourd’hui, 16 portes d’entrée supplémentaires seront opérationnelles ; voir la liste des stations ici

Ces 16 barrières supplémentaires s’ajoutent aux barrières déjà opérationnelles dans les stations de métro.

Les banlieusards du métro de Delhi, attention ! À partir d’aujourd’hui, soit le 26 juillet 2021, davantage de portes d’entrée seront rendues opérationnelles sur le réseau ferroviaire du métro de Delhi. Selon un communiqué publié par la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), 16 portes d’entrée supplémentaires seront rendues opérationnelles dans 16 stations de métro de Delhi à travers le réseau dans le but de faciliter la circulation des navetteurs du métro. Actuellement, le métro de Delhi facilite déjà l’entrée des navetteurs dans toutes ses stations de métro grâce à 260 portes. Ces 16 barrières supplémentaires s’ajoutent aux barrières déjà opérationnelles dans les stations de métro. Voici la liste des stations avec des portes d’entrée supplémentaires :

1) Uttam Nagar Est – Porte numéro 2

2) Janakpuri Ouest – Porte numéro 1

3) Dwarka Mor – Porte numéro 2

4) Karol Bagh – Porte numéro 6

5) Vaishali – Porte numéro 3

6) Noida Secteur 18 – Porte numéro 1

7) Noida Secteur 62 – Porte numéro 2

8) Centre-ville de Noida – Porte numéro 4

9) Azadpur – Porte numéro 2 (côté FOB, pour l’entrée et la sortie)

10) Ville modèle – Porte numéro 1 (pour l’entrée)

11) GTB Nagar – Porte numéro 2 (pour l’entrée et la sortie)

12) Porte du Cachemire – Porte numéro 3 (pour l’entrée)

13) Secrétariat Central – Porte numéro 2 (pour l’entrée)

14) Green Park – Porte numéro 3 (pour l’entrée et la sortie)

15) MG Road – Porte numéro 2 (pour l’entrée et la sortie)

16) Govind Puri – Porte numéro 2

Conformément aux directives révisées du gouvernement, les déplacements dans les trains du métro de Delhi ont été autorisés à partir des 50 % existants de leur capacité en sièges à 100 % sans aucun déplacement debout des passagers à partir du 26 juillet 2021. Cependant, à cet égard, DMRC a récemment a précisé que même avec ces directives révisées, un maximum de 50 navetteurs par autocar est autorisé, contre 300 passagers avant Covid. Par conséquent, l’accès aux stations de métro continuera d’être réglementé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.