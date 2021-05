Attention voyageurs des chemins de fer indiens! Le rapport RT-PCR négatif de Covid est obligatoire pour les passagers arrivant dans le Maharashtra

Toute personne entrant dans l’état du Maharashtra par n’importe quel mode de transport devra porter un rapport de test covid RT-PCR négatif.

Attention voyageurs en train! Le rapport RT-PCR négatif de Covid est désormais obligatoire pour tous les passagers des chemins de fer indiens arrivant dans l’état du Maharashtra. Piyush Goyal, présidé par le ministère des chemins de fer, a conseillé à tous les passagers du train de suivre le comportement approprié du COVID-19 lors de l’embarquement, du voyage et du débarquement à destination. Selon le transporteur national, toute personne entrant dans l’état du Maharashtra par n’importe quel mode de transport devra porter un rapport de test de covid RT-PCR négatif. Le rapport de test RT-PCR du coronavirus aurait dû être publié jusqu’à un maximum de 48 heures avant l’heure d’entrée du passager dans le Maharashtra, a déclaré Indian Railways.

Selon le transporteur national, toutes les restrictions qui ont été rendues applicables aux personnes arrivant des États de Goa, du Kerala, du Rajasthan, du Gujarat, du Bengale occidental, de l’Uttarakhand, de l’Uttar Pradesh, de Delhi et de la région de la capitale nationale (NCR), conformément aux ordres du 18 avril 2021 et du 1er mai 2021, sera désormais applicable à toute personne arrivant de n’importe quelle partie du pays vers l’État. Le dernier avis covid pour différents États est disponible sur le site Web https://contents.irctc.co.in/en/stateWiseAdvisory.html. Indian Railways a conseillé aux passagers voyageant dans des trains longue distance de vérifier l’avis de covid sur le site Web officiel de l’IRCTC et de suivre les protocoles COVID-19 pour leur propre sécurité et celle des autres.

Entre-temps, le ministère des chemins de fer a suspendu plusieurs services de trains spéciaux de passagers. Depuis l’année dernière, plusieurs services ferroviaires spéciaux circulent sur le réseau des chemins de fer indiens, tous les services de trains de voyageurs ayant été interrompus par le gouvernement en raison de la pandémie COVID-19. Selon le transporteur national, en raison de l’augmentation du nombre de cas de convalescence, certains des services ferroviaires spéciaux fonctionnaient avec un faible taux d’occupation. Ainsi, en raison du faible taux d’occupation ainsi que pour d’autres raisons opérationnelles, les chemins de fer indiens ont décidé de mettre fin à certains des services ferroviaires spéciaux jusqu’à nouvel ordre.

