Atténuation des perspectives de rabi: « Réel problème de pénurie de DAP, les approvisionnements ne s’améliorent guère »

Le gouvernement a affirmé que la disponibilité était de 23 lakh tonne contre 18 lakh tonne de demande en octobre, ce que de nombreux dirigeants d’agriculteurs ont remis en question au milieu de la file d’attente continue devant les points de vente au détail d’engrais. Le DAP est normalement appliqué avant la plantation.

Alors que les agriculteurs continuent de payer plus de 1 200 roupies pour un sac de phosphate diammonique (DAP) – un engrais clé pendant la saison du rabi – au milieu d’une grave pénurie, le gouvernement a eu recours à la gestion de la publicité négative plutôt qu’à l’amélioration des approvisionnements, selon les dirigeants des agriculteurs.

Le retard dans l’augmentation de la subvention pour les engrais importés dans un contexte de hausse des prix mondiaux a perturbé le calendrier d’arrivée normal qui sera difficile à gérer, a déclaré un expert du secteur. Novembre est une période cruciale de semis pour le blé, lorsque la superficie maximale est couverte et que les agriculteurs doivent l’avoir avant pour son application en temps opportun, a déclaré l’expert, ajoutant qu’il y aurait des semis tardifs dans de nombreux endroits.

S’il n’y a pas de problème de disponibilité d’urée, d’engrais complexes (N, P, K, S) et de muriate de potasse (MOP), la principale préoccupation concerne le DAP, qui n’est pas disponible dans de nombreux endroits, contrairement aux affirmations du gouvernement. .

Selon les données du ministère des engrais, la disponibilité de DAP était inférieure à 10 tonnes lakh contre une exigence de 17 tonnes lakh pour tout le mois de novembre.

Le gouvernement a affirmé que la disponibilité était de 23 lakh tonne contre 18 lakh tonne de demande en octobre, ce que de nombreux dirigeants d’agriculteurs ont remis en question au milieu de la file d’attente continue devant les points de vente au détail d’engrais. Le DAP est normalement appliqué avant la plantation.

Les semis de moutarde ont augmenté d’environ 26% pour atteindre 24,67 hectares de lakh le 29 octobre par rapport à la période de l’année précédente dans la saison du rabi en cours. Mais la superficie de chana a diminué de 17% à 7,77 hectares lakh il y a un an. Les semis de blé n’ont même pas atteint 1 lakh hectare. La superficie totale consacrée à toutes les cultures d’hiver a augmenté de 2 % à 43,29 lakh hectares.

Le 1er novembre, le ministre des produits chimiques et des engrais de l’Union, Mansukh Mandaviya, a appelé les agriculteurs à ne pas accumuler d’engrais.

Il a déclaré que le gouvernement surveillait constamment la production, les importations et le mouvement des engrais et que des dispositions adéquates étaient en place pour garantir que les agriculteurs en reçoivent une quantité suffisante.

Alors que la demande d’urée est de 41 tonnes lakh, le gouvernement veillera à ce que 76 tonnes lakh soient disponibles en novembre, a déclaré Mandaviya.

De même, 18 tonnes lakh de DAP seront mises à disposition contre une demande projetée de 17 tonnes lakh. La disponibilité de 30 lakh tonne de NPK dépassera la demande de 15 lakh MT.

« On n’avait jamais entendu parler plus tôt qu’un agriculteur ait dû se suicider parce qu’il n’avait pas obtenu d’engrais dans l’Uttar Pradesh », a déclaré Dharmendra Malik, porte-parole de Bharatiya Kisan Union. Le message a atteint les agriculteurs qu’il y a pénurie de DAP et que la longue file d’attente pour obtenir ne serait-ce qu’un sac est une preuve suffisante pour réfuter l’affirmation du gouvernement, a déclaré Malik.

« Quelle que soit la raison de la pénurie, c’est l’échec du gouvernement lorsque les agriculteurs achètent du DAP à Rs 1400-1600 le sac (de 50 kg) contre son MRP de Rs 1200 », a déclaré Malik et a exhorté le gouvernement à assurer une disponibilité adéquate ce mois-ci. .

Le 12 octobre, le gouvernement avait approuvé une subvention supplémentaire pour les engrais de 28 655 crores de roupies afin d’empêcher les agriculteurs de payer un supplément pour les principaux intrants agricoles et d’assurer une disponibilité adéquate en allégeant le fardeau des entreprises d’engrais. Avec la subvention supplémentaire, les dépenses totales en engrais atteindront environ Rs 1,23 lakh crore au cours de l’exercice 22.

Le 16 juin, le Centre avait annoncé une subvention supplémentaire de Rs 14 775 crore en plus de la BE, car il augmentait la subvention sur le DAP de 140% pour la saison kharif.

Comme la subvention sur les engrais a été augmentée de 55% par rapport à l’estimation budgétaire (BE) de 79 530 crores de roupies pour l’exercice actuel, le principal facteur de la forte hausse est attribué par les experts à la hausse des prix mondiaux du phosphore et de la potasse. Les prix mondiaux du DAP sont passés de 580 $/tonne à 672 $/tonne et ceux du MoP de 280 $/tonne à 445 $/tonne entre juillet et septembre.

Le gouvernement a fixé un objectif de 155,88 millions de tonnes (MT) de céréales vivrières, dont 110 MT de blé et 15,18 MT de légumineuses. L’objectif pour les oléagineux rabi a été fixé à 11,3 MT, dont 10,2 MT de moutarde.