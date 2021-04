Atténuer l’Apple Watch: astuces et demandes de fonctionnalités pour éviter d’être submergé

Apple Watch est au sommet de sa catégorie, mais ce n’est pas un produit parfait. Le matériel et la conception sont à l’ère spatiale par rapport à la concurrence, et l’expérience logicielle est conforme à la marque d’Apple. C’est aussi très personnel car vous le portez. Apple le sait depuis le début, il conçoit donc la personnalisation dans le produit. Des couleurs et des matériaux de la montre aux choix de bracelets et aux cadrans de montre, il est facile de personnaliser votre Apple Watch de manière unique.

La façon dont vous utilisez l’Apple Watch est encore plus personnelle. Le passionné de technologie en moi veut trouver une utilisation pour chaque fonctionnalité de l’Apple Watch, mais cela peut créer une expérience écrasante si vous n’êtes pas intentionnel dans votre approche. Il est possible de vouloir réduire votre dépendance à l’égard de l’iPhone via l’Apple Watch, pour vous sentir encore plus agacé par les interruptions de votre poignet.

Identifier l’utilité de l’Apple Watch tout en l’atténuant lorsque la montre devient trop lourde a été quelque chose que j’ai travaillé récemment. Je vais partager où j’ai atterri ainsi que quelques demandes de fonctionnalités pour mieux gérer l’expérience.

Commencez simplement

Ma première suggestion s’applique quelle que soit la durée de votre utilisation de l’Apple Watch: commencez simplement et construisez. L’Apple Watch devient plus performante à chaque mise à jour logicielle et révision matérielle. C’est idéal pour trouver votre utilisation dans le produit, mais plus de fonctionnalités ajoutent inévitablement à la complexité.

Cela peut être un certain nombre de choses lors de l’examen de la façon dont vous utilisez l’Apple Watch. De la gestion des applications et des alertes à la modification des comportements de la montre, il peut être très utile de les maîtriser. La première étape consiste à passer du temps dans l’application Watch sur iPhone et à découvrir les préférences mentionnées dans cet article.

Commençons par trois conseils d’application:

Installer les nouvelles applications manuellement Supprimez les applications que vous avez installées mais n’utilisez jamais Supprimer les applications intégrées dont vous n’avez pas besoin

Le fait de ne pas afficher toutes les applications possibles de votre iPhone sur votre montre peut réduire la distraction et améliorer la clarté de ce que vous souhaitez retirer de votre Apple Watch.

J’ai actuellement cinq applications de l’App Store sur mon Apple Watch: Messenger, Things, Fantastical, Broadcast, Pillow et Tempo. Chaque application apporte une fonction à mon Apple Watch qui n’est pas incluse par défaut sans devenir des cibles tactiles dont je n’aurai jamais besoin.

Apple vous permet également de supprimer certaines des applications de montre intégrées préinstallées comme Cycles and Noise. Je dirais que les actions et les actualités pourraient être des applications et des complications que je ne voudrai jamais sur ma montre, mais il existe un certain nombre d’applications intégrées qui ne peuvent pas être supprimées ou masquées.

Décamper

Apple Watch fait un travail raisonnable lors de la configuration en vous demandant si vous souhaitez installer toutes les applications ou gérer plus tard. Le processus de gestion des alertes n’est pas aussi simple. La gestion manuelle des applications qui peuvent vous avertir et de la manière dont vous utilisez votre Apple Watch permet d’éviter une expérience écrasante. Voici comment j’utilise les alertes:

L’indicateur de notifications (le point rouge) est désactivé La mise en miroir des alertes iPhone des applications est désactivée pour toutes les applications sauf cinq.Les alertes pour chaque application intégrée sont désactivées à part quelques-unes comme les messages, le téléphone et les rappels.

L’icône d’indicateur de point rouge sur le cadran de la montre a perdu sa signification pour moi dès que j’ai réalisé que j’avais généralement une alerte dans le centre de notifications. Si je ne vois pas l’alerte en temps réel sur mon poignet, je la verrai probablement sur le centre de notifications de mon iPhone à la place.

Je suis un peu surpris qu’il n’y ait pas de bascule facile pour désactiver la mise en miroir des notifications d’applications pour les applications iPhone qui n’ont pas d’applications Apple Watch. Ce processus nécessite de désactiver la mise en miroir des alertes pour chaque application que vous installez sur votre iPhone, même si vous souhaitez que cinq applications sur 60 reflètent les notifications.

Où est passé le temps?

Il existe quelques applications qui prendront en charge le cadran de votre montre pour vous présenter un rapide coup d’œil à ses données à la place. Cela est vrai pour tous les fichiers audio provenant de l’application Lecture en cours ainsi que pour la navigation avec Maps. Je reconnais l’utilité d’avoir des commandes audio et des conseils de navigation prioritaires sur le cadran de la montre lorsque les données sont pertinentes, mais j’aime aussi toujours voir le cadran de ma montre lorsque je regarde ou lève le poignet. Voici quelques paramètres que je préfère:

Désactiver les applications audio à lancement automatique Désactiver les alertes Conduire avec CarPlay dans Maps Désactiver Augmenter pour parler pour Siri

Ces trois paramètres limitent le nombre de fois qu’une expérience d’application ou un Siri accidentel prendra le contrôle de mon cadran. L’application Now Playing peut être lancée à partir de l’indicateur d’état sur le cadran de la montre si nécessaire, et les alertes de Maps sont redondantes lorsque vous conduisez avec CarPlay. Je suis également très à l’aise avec «Hey Siri» pour appeler Siri en mode mains libres sur l’Apple Watch. Je préfère cela aux interruptions accidentelles de Siri pensant avoir entendu une commande lorsque je lève le poignet.

Définition du but

Lorsque l’Apple Watch était toute nouvelle, il était courant de tout essayer avant de trouver le but du produit pour vous. Cela est toujours vrai pour les nouveaux clients de montres, mais je pense qu’il est important de définir éventuellement un objectif pour l’Apple Watch. Cela vous aide à affiner l’ensemble des fonctionnalités qui s’appliquent à vous tout en atténuant ou en désactivant les fonctionnalités qui vous intéressent.

Cela est particulièrement vrai avec les fonctionnalités de santé et de remise en forme de l’Apple Watch. Ce sont souvent des fonctionnalités qui sont nouvelles pour vous via la montre et qui n’ont pas d’équivalent sur l’iPhone. Cela signifie qu’ils nécessitent un examen et une prise de décision distincts de la façon dont vous gérez les fonctionnalités et les alertes sur votre téléphone.

Par exemple, j’apprécie les rappels de stand sur l’Apple Watch, mais d’autres notifications de remise en forme peuvent être accablantes pour moi. Cela change de temps en temps, mais actuellement, les rappels de stand et les défis spéciaux sont activés, mais les alertes pour le coaching quotidien, la réalisation d’objectifs et les notifications de partage d’activité sont désactivées. Je désactive également les notifications de l’application Breathe et de l’application Noise. Je peux toujours revoir cette configuration à l’avenir si une fonctionnalité ou un nouveau besoin change d’avis.

Pendant ce temps, j’active et je garde les alertes actives pour les notifications de fréquence cardiaque, car elles sont rares mais informatives.

Suite

J’ai également atténué mon Apple Watch en procédant comme suit:

Choisissez un cadran de montre simple avec juste l’heure affichée, puis ajoutez des données telles que la température et la date lorsque je me rends compte que celles-ci me manquent. Contrôle avec mode silencieux “par rapport au” toujours “par défaut ou” casque uniquement “alternatif

Ce n’est qu’après avoir maîtrisé ces commandes pour trouver une contrainte que je suis redevenu à l’aise avec mon Apple Watch. En fait, je suis passé de jours loin de ma montre pour revenir à l’activation des données cellulaires et laisser mon iPhone dans la voiture de temps en temps.

Prime

Enfin, j’ai deux demandes de fonctionnalités que je ne lance pas à la légère. Ces deux fonctionnalités sont essentielles pour moi, évitant ainsi le sentiment que l’Apple Watch est encore trop.

Ajoutez une bascule dans le centre de contrôle pour activer et désactiver l’affichage permanent (le mode cinéma est une solution de contournement, mais certes un hack). Apple pourrait également associer le geste de couvrir le cadran de votre montre avec votre main avec le basculement du mode toujours activé. Actuellement, cela fait taire votre montre si elle est désactivée et qu’une alerte se déclenche, mais ce serait plus pratique pour beaucoup de gens si elle basculait le mode d’affichage permanent dans les deux sens.

Utilisez un système VIP ou Favoris pour les alertes d’appels et de messages sur l’Apple Watch. Par exemple, si un ami proche ou un membre de ma famille m’envoie un SMS, je veux que l’alerte soit à mon poignet. Si un ami avec qui je discute avec désinvolture me envoie régulièrement des messages, je le verrai simplement sur l’iPhone. Vous pouvez désactiver les fils individuels, mais vous ne pouvez pas désactiver les alertes de message et donner à la place des privilèges de notification aux contacts attribués. En relation: J’ai écrit en 2015 que je n’avais pas la possibilité d’attribuer des tonalités d’alerte personnalisées à des contacts spécifiques lorsque je portais une Apple Watch simplement en utilisant un iPhone. Je modifierais cela en 2021 pour demander la possibilité de créer des alertes de frappe personnalisées pour des contacts spécifiques à la place. Vous pouvez créer des alertes de vibration personnalisées sur iPhone grâce au Taptic Engine qui provient de l’Apple Watch, mais cette fonctionnalité n’est pas encore disponible sur l’Apple Watch.

