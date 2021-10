Attero Recycling : des e-déchets à la e-richesse

Nitin Gupta, PDG et co-fondateur, Attero Recycling

Par Srinath Srinivasan

Attero Recycling, basé à Noida, s’est attaqué au problème de l’accumulation de déchets électroniques alors que les consommateurs jettent leurs gadgets électroniques et leurs appareils électriques une fois leur durée de vie terminée. La startup extrait des éléments et composés importants de ces produits mis au rebut qui peuvent être utilisés dans diverses applications industrielles, en utilisant sa technologie propriétaire tout en essayant de minimiser l’impact négatif sur la santé des collecteurs de déchets dans ce secteur en grande partie non organisé.

« Ce que nous faisons, c’est l’exploitation minière urbaine. On ne creuse pas la terre pour en extraire des éléments. Nous sommes aujourd’hui la seule entreprise au monde à obtenir des crédits de carbone par tonne de déchets électroniques recyclés, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques », a déclaré Nitin Gupta, PDG et co-fondateur d’Attero Recycling. Cela signifie que le processus de recyclage d’Attero consomme beaucoup moins d’énergie pour extraire un gramme d’or, par exemple, par rapport à l’énergie consommée pour extraire la même quantité d’or d’une mine vierge. Gupta dit également que les métaux extraits sont aussi purs que les métaux nouvellement extraits et que l’ensemble du processus est très efficace, ne laissant que peu ou pas de déchets dans la chaîne d’approvisionnement.

Attero se vante aujourd’hui d’être la seule entreprise en Inde à recycler les batteries lithium-ion pour extraire 99% de cobalt et de carbonate de lithium de qualité pharmaceutique et les restituer à la chaîne d’approvisionnement en plus d’autres métaux et composés, réduisant ainsi la dépendance aux importations. La société a obtenu 20 brevets aux États-Unis et en Europe sur les technologies de recyclage des batteries lithium-ion. « En plus des éléments importants nécessaires aux batteries lithium-ion, l’Inde est un grand importateur de lingots d’étain. Rien qu’en recyclant les déchets électroniques, nous ferons de l’Inde un exportateur net de lingots d’étain cette année », a déclaré Gupta. L’entreprise réinjecte le métal extrait dans la chaîne d’approvisionnement en tant que fournisseur aux fabricants de diverses industries. « Actuellement, nous fournissons à Samsung, Tata Motors, Toyota, Vivo, Hitachi, Jio parmi tant d’autres, tout en collectant leurs déchets », explique Gupta.

La collecte des déchets en dehors des industries a été une tâche difficile mais ayant un impact social. Selon Gupta, le marché des déchets est inorganisé, composé de travailleurs à la journée avec peu ou pas de connaissances numériques, ce qui rend difficile leur intégration dans le domaine de la technologie. Cela nécessite un travail de terrain pour coordonner et collecter les déchets électroniques au lieu de numériser l’ensemble du processus.

«Lorsque nous collectons directement auprès des collecteurs de déchets, pan-indiens, nous sommes en mesure de leur offrir de meilleurs prix et de les empêcher également d’utiliser des méthodes brutes pour extraire les métaux et les produits chimiques. Dans certains cas, les dangers des procédés bruts qu’ils effectuent ont réduit leur durée de vie à 27 ans chez les hommes tandis que les femmes et les enfants sont exploités dans d’autres cas », explique Gupta, évoquant les problèmes subis par les travailleurs de ce secteur non organisé.

La société a levé 30 millions de dollars auprès de fonds de capital-risque et possède toutes ses usines de recyclage.

