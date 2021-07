Atterrissage précis des vols! AAI met en service un système d’atterrissage aux instruments à l’aéroport Veer Surendra Sai d’Odisha

Le nouveau système d’atterrissage aux instruments est devenu opérationnel le 15 juillet 2021.

L’aéroport d’Odisha se dote d’un nouveau système d’atterrissage aux instruments ! Récemment, un nouveau système d’atterrissage aux instruments (ILS) a été mis en service à l’aéroport Veer Surendra Sai d’Odisha par l’Autorité aéroportuaire indienne (AAI). Selon AAI, le système d’atterrissage aux instruments nouvellement mis en service contribuera à l’atterrissage précis à l’aéroport de Veer Surendra Sai (aéroport de Jharsuguda). Cela aura également un impact positif sur la régularité des services de vol en cas de mauvais temps et de faible visibilité, a déclaré l’autorité. Le nouveau système d’atterrissage aux instruments est devenu opérationnel le 15 juillet 2021. AAI a affirmé que l’installation, les tests, la mise en service ainsi que l’inspection en vol de l’installation ont été effectués en gardant à l’esprit toutes les précautions de sécurité liées à Covid-19. Le coût global du projet était d’environ Rs 15 crore.

Qu’est-ce qu’un système d’atterrissage aux instruments ?

Le système d’atterrissage aux instruments est une aide à l’atterrissage de précision standard de l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale), selon l’AAI, qui est utilisé pour fournir des signaux de guidage d’azimut et de descente précis pour guider les aéronefs pour l’atterrissage sur piste dans des conditions météorologiques normales ou défavorables. L’installation ILS est considérée comme un moyen très précis et fiable de naviguer vers la piste de l’aéroport dans des conditions IFR. Avec ILS, un guidage latéral et vertical est fourni, ce qui est nécessaire pour effectuer une approche de précision. Lorsque tous les composants du système d’atterrissage aux instruments sont disponibles, y compris la procédure d’approche approuvée, le pilote peut exécuter une approche de précision, a déclaré AAI. Le système d’atterrissage aux instruments comprend un localisateur, une trajectoire de descente, des marqueurs, y compris un marqueur extérieur et un marqueur central, un équipement de mesure de distance, le système de balisage lumineux d’approche et la portée visuelle d’emballement.

Pendant ce temps, dans le but de renforcer la connectivité aérienne régionale en Inde, huit nouvelles routes ont été lancées. Le ministère de l’Aviation civile a récemment annoncé que la compagnie aérienne SpiceJet commencera ses opérations sur huit nouvelles routes. Ces routes aériennes comprennent Gwalior – Mumbai – Gwalior, Gwalior – Pune – Gwalior, Jabalpur – Surat – Jabalpur et Ahmedabad – Gwalior – Ahmedabad.

