Atterrissage suédois : le jour où ABBA a atterri en Amérique

ABBA ont fait un atterrissage historique le 17 septembre 1979, lorsqu’ils ont joué leur tout premier concert sur le sol américain – lors de la seule tournée internationale qu’ils aient jamais faite.

ABBA : La tournée était arrivée en Amérique du Nord deux jours plus tôt, alors que les superstars scandinaves commençaient leur itinéraire avec des spectacles canadiens à Edmonton et Vancouver. Mais lorsqu’ils montaient sur la scène du Seattle Center Arena de 5 000 places, c’était la première fois qu’ils jouaient pour un public américain. C’était cinq ans après leur percée internationale avec “Waterloo”.

Cela a commencé une série de 14 spectacles aux États-Unis, suivis de deux autres au Canada, avant que le quatuor et son entourage de tournée ne se dirigent vers l’Europe. C’était l’étape de la tournée qui inclurait la course de six nuits à Wembley Arena qui a été commémoré par la sortie en 2015 d’un CD, d’un digibook en édition limitée et d’un coffret triple vinyle de 180 grammes, gracieuseté d’Universal Music Catalogue.

Avec la sortie de leur sixième album studio Voulez-Vous, ABBA subissait une grosse campagne promotionnelle aux États-Unis au moment de la date de ses débuts. Le magazine Billboard avait publié un spécial de 50 pages sur le groupe au début du mois, et après une Top 20 des succès américains avec “Does Your Mother Know”, Atlantic a sorti les “Angeleyes” recto-verso et « Voulez-vous » en tant que célibataire là-bas. Il a fait le Billboard Hot 100 la semaine de ce premier concert, mais n’a atteint que la 64e place. L’album, cependant, a atteint le n ° 19 et est devenu disque d’or.

L’ensemble pour le spectacle de Seattle, et toute la tournée, comprenait à peu près tous les nombreux succès qu’ABBA avait amassés en 1979, ainsi que des morceaux d’album clés comme “As Good As New”, “Rock Me” et “Eagle”. Les spectacles se sont terminés par un rappel de “The Way Old Friends Do”, “Reine dansante” et “Waterloo”. Après Seattle, c’est à l’Opéra de Portland que la machine ABBA a traversé les États-Unis pour la seule fois.

