Atterrissage sur la lune: la légende d’Apollo 11 Michael Collins «ne veut pas» que la NASA fasse un retour lunaire | Science | Nouvelles

Le légendaire astronaute a joué un rôle central pour amener Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune le 21 juillet 1969. Surnommé «l’homme le plus solitaire de l’univers», Collins a passé 21 heures en orbite seul dans le module de commande pendant que ses collègues volaient la vedette en devenant les deux premiers hommes à marcher sur un corps extraterrestre. À peine six heures et 39 minutes après l’atterrissage de l’Aigle à Tranquility Base, Armstrong est descendu de l’atterrisseur lunaire et a prononcé son discours «un petit pas» avant qu’Aldrin ne le rejoigne 20 minutes plus tard.

Ensemble, les deux hommes ont enterré le drapeau américain dans la surface – mettant fin à l’amère course à l’espace avec l’Union soviétique.

En 2019, Collins est retourné au complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center – l’endroit où Apollo 11 était parti 50 ans plus tôt.

Il a déclaré à NASA TV que c’était «une sensation merveilleuse d’être de retour».

Il a ajouté: «Il y a une différence cette fois. Je veux me tourner et poser une question à Neil et peut-être dire quelque chose à Buzz Aldrin, et bien sûr, je suis ici seul.

Collins a marqué le moment précis – 9 h 32 le 16 juillet 1969 – que la fusée Saturn V s’est envolée pour sa mission ambitieuse à travers le cosmos.

Et il se souvint aussi du moment.

Il a déclaré: «Apollo 11 était une affaire sérieuse. Nous, l’équipage, avons senti le poids du monde sur nos épaules.

«Nous savions que tout le monde nous regarderait, ami ou ennemi, et nous voulions faire de notre mieux.»

Il était assis à la base de la plate-forme aux côtés de Robert Cabana – un ancien commandant de la navette spatiale – qui a demandé à la légende d’Apollo 11 ce qu’il pensait du prochain programme moonshot de la NASA, Artemis.

Collins a dit qu’il aimait le nom Artemis, mais qu’il changerait le plan de mission si cela ne tenait qu’à lui.

Il a dit: «Je ne veux pas retourner sur la Lune, je veux aller directement sur Mars. Je l’appelle le JFK Mars Express. »

Mais l’homme de 90 ans a souligné que feu Armstrong faisait partie de ceux qui croyaient que le retour sur la Lune «nous aiderait puissamment dans notre tentative d’aller sur Mars».

Washington a annoncé son intention de revenir sur la Lune d’ici 2024 dans le cadre de son programme Artemis.

Le président américain Joe Biden a approuvé l’effort engagé sous son prédécesseur, Donald Trump.

Le plan verrait le prochain homme et la première femme atterrir sur la surface lunaire dans les prochaines années, mettant également en place de futures missions sur Mars.

Pendant ce temps, la NASA a réussi à faire atterrir son Rover Perseverance sur la planète rouge dans le cadre de la mission Mars 2020.

Le rover scanne le paysage stérile pour déterminer si la planète était autrefois habitable dans ce qui est une étape clé pour comprendre si elle pourrait soutenir la vie humaine à l’avenir.

Aucune preuve de la vie passée ou présente telle que nous la connaissons n’a encore été trouvée, mais des preuves ont montré que pendant la période Noachian antique, l’environnement de surface de Mars avait de l’eau liquide et pouvait être habitable pour des micro-organismes.