Attirer des financements climatiques à des conditions abordables

Pour sortir de cette impasse, il faut un mécanisme qui permette à chaque partie d’appuyer ses principes par l’action.

La COP26 semble se diriger vers une nouvelle impasse sur les questions de principe. Les pays riches aimeraient que les pays en développement s’engagent à réduire sérieusement l’utilisation des combustibles fossiles, car les pays en développement seraient les plus gros émetteurs à l’avenir. Les pays en développement veulent que les pays riches paient pour de telles transitions parce que (a) les pays riches ont déjà émis leur chemin vers la prospérité (rappelez-vous, le CO2 émis au cours des siècles est toujours dans l’atmosphère), et (b) pour les pays en développement, abandonnant les sources bon marché d’énergie implique de ralentir le rythme de la réduction de la pauvreté. Pour sortir de cette impasse, il faut un mécanisme qui permette à chaque partie d’appuyer ses principes par l’action.

Le mécanisme doit reconnaître que pour l’Inde (a) une part élevée d’énergie renouvelable n’est durable que s’il existe une capacité de stockage adéquate ; (b) en l’absence de cela, les centrales au charbon sont obligées de fonctionner en dehors de leurs limites techniques (c’est comme demander à un camion de se comporter comme une moto) ; et (c) il existe de nombreux demandeurs de subventions au secteur énergétique de l’Inde. Ajouter au fardeau des technologies de stockage coûteuses aura un impact négatif sur les autres ODD.

Le mécanisme pour décourager le charbon, dans le contexte ci-dessus, pourrait peut-être être le suivant. L’Inde pourrait annoncer le prix auquel elle peut se permettre de remplacer le charbon par du stockage ou d’autres solutions similaires. À ce prix, l’Inde devrait être disposée à conclure un contrat avec n’importe quel fournisseur de stockage d’énergie (batterie à l’échelle du réseau, ou hydrogène, ou autres alternatives) et accepter de retirer une centrale au charbon de taille similaire. L’Inde devrait en effet promettre également un traitement de tapis rouge à tous les projets de stockage qui s’inscrivent à ce programme.

Le prix abordable est évidemment inférieur au coût actuel de toute solution de stockage. Tout projet dans le cadre de ce régime ne serait possible que s’il est en mesure d’attirer des financements qui n’attendent pas de retours commerciaux. Le financement de tels projets pourrait provenir de fonds ESG (qui ont levé des capitaux records), directement de pays riches, ou de crowdsourcing de citoyens du monde entier.

Est-ce vraiment si simple ? Non, ce n’est pas le cas. Alors que je testais cette proposition sur LinkedIn, plusieurs préoccupations valables sont apparues dans la discussion. Le charbon et le stockage ne sont pas aussi simplement substituables. Le stockage pendant une demi-journée est relativement facile, mais le stockage pendant une semaine ne l’est pas (considérez les semaines où la couverture nuageuse ou le brouillard rendent la production solaire impossible). La fermeture des centrales au charbon en fonctionnement signifierait des investissements échoués. Arriver à un prix unique pour refléter les complexités de la production à base de charbon et du stockage d’énergie n’est pas réaliste. Le gouvernement honorera-t-il ce contrat lorsque les prix de stockage tomberont en dessous de ce niveau contractuel ? Qu’en est-il de la production distribuée basée sur les énergies renouvelables et de la suppression du modèle d’utilité séculaire ?

Tous ces défis sont valables et reflètent d’importantes questions techniques et financières. Mais ce sont des connus-inconnus, et peuvent être traités contractuellement. En revanche, insister pour que des pays comme l’Inde s’engagent à éliminer progressivement les combustibles fossiles, peu importe quand (et si) le stockage devient abordable, relève de l’inconnu.

Le contre le plus fort à la proposition est que cela ferait de l’Inde un acteur réactif dans le domaine des technologies énergétiques émergentes. L’argument est que l’Inde (et cela signifie que le gouvernement) devrait investir de manière proactive pour rendre les technologies émergentes viables et viser à devenir un leader mondial dans ce domaine. Je ne suis pas d’accord avec cet objectif et je ne suis pas cynique quant aux antécédents limités de l’Inde en matière d’innovation. Le programme PLI visant à apporter une grande partie de la valeur ajoutée de la fabrication de batteries sur les côtes indiennes a de bonnes chances de succès. La mission hydrogène vise également un leadership mondial dans un domaine émergent. Les grandes maisons d’affaires indiennes et les leaders mondiaux de l’électronique parient de sérieux investissements en Inde.

Rien de tout cela n’est en conflit avec le mécanisme proposé. En fait, ils pourraient être considérés comme complémentaires. Le gouvernement établit une limite d’abordabilité et s’engage à acheter dans cette limite ; laisser aux forces du marché le soin d’atteindre ce niveau grâce à une combinaison de progrès technologiques et de financement provenant de sources qui se sont engagées à inverser le changement climatique. Le mécanisme offre ainsi une opportunité claire à chaque partie du débat de mettre ses engagements en action.

L’auteur, spécialiste des infrastructures, est co-fondateur de AskHowIndia.org

