« Attitude hostile »: le Congrès sur un guichet collant à J&K alors que plusieurs fidèles d’Azad quittent le parti, s’en prennent au chef de l’unité d’État

Mercredi, un groupe de dirigeants du Congrès du Jammu-et-Cachemire a présenté sa démission à la présidente par intérim du parti, Sonia Gandhi, « pour protester contre le fait de ne pas avoir eu la possibilité d’être entendu au sujet de la rétrospection des affaires de l’INC à J&K ».

« Sous la présidence de Ghulam Ahmad Mir (chef du Congrès du J&K), le Congrès se dirige vers une situation désastreuse. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 200 hauts dirigeants du Congrès ont démissionné du Congrès et ont rejoint d’autres partis », lit-on dans leur lettre au chef par intérim du parti.

Les dirigeants, qui ont démissionné, sont proches du haut dirigeant du Congrès, Ghulam Nabi Azad, et les démissions interviennent quelques jours après sa visite au Jammu-et-Cachemire, a déclaré l’agence de presse PTI citant des sources sans donner les noms de tous ceux qui ont démissionné.

Ils ont en outre déclaré qu’outre Sonia Gandhi, la lettre de démission avait été envoyée à Rahul Gandhi et au secrétaire en charge du Jammu-et-Cachemire, Rajni Patil.

Les dirigeants ont accusé dans la lettre que «l’attitude hostile» de la direction du parti les a contraints à démissionner de tous les postes du parti et ont également braqué leurs armes sur le chef de l’unité d’État GA Mir. Cependant, certains autres dirigeants du parti proches d’Azad, dont l’ancienne vice-ministre en chef Tara Chand, ont pris leurs distances avec ces dirigeants, ont ajouté les sources.

Dans la lettre, les dirigeants ont déclaré qu’ils avaient essayé d’attirer l’attention du haut commandement du parti sur leurs problèmes mais que le temps n’avait pas été accordé. Les dirigeants ont déclaré qu’ils cherchaient à être nommés à la direction du parti depuis environ un an par le biais d’un mémorandum et par le biais de demandes personnelles également lors de la visite de Rahul Gandhi à Srinagar et Jammu en août 2021, mais ils n’ont pas eu le temps.

Attaquant Mir, ils ont accusé le parti de se diriger vers une situation « désastreuse » sous lui et qu’un grand nombre de dirigeants du Congrès ont démissionné du Congrès et ont rejoint d’autres partis tandis que certains d’entre eux ont choisi de garder le silence.

Ils ont également accusé certains dirigeants d’avoir capturé et détourné le fonctionnement du parti du Congrès au Jammu-et-Cachemire. Notant que les scrutins de l’assemblée peuvent être annoncés à tout moment, ils ont déclaré que le haut commandement du parti n’était pas prêt à entendre leurs véritables griefs. T

Ses sources ont déclaré que le haut commandement du Congrès avait déjà clairement indiqué que tout grief devrait être réglé par le mécanisme du parti et non par les médias. « Ils sont susceptibles de faire l’objet de mesures disciplinaires car ils ont élevé l’épouvantail contre le haut commandement du parti pour ne pas avoir été entendus », a déclaré un haut responsable.

