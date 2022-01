Attrapé un chef de la mafia grâce à Google Maps !

01/05/2022 à 22:10 CET

Irène Savio

Capturé grâce à Google Maps. C’est l’incroyable histoire du chef mafieux Gioacchino Gammino, appartenant à la Cosa Nostra Femme sicilienne, condamnée à la réclusion à perpétuité, recherchée par l’Italie depuis vingt ans et détenue à Galapagar, une municipalité située à environ 40 kilomètres au nord-est de Madrid. Les détails de l’arrestation romantique, qui a eu lieu en décembre dernier et qui en dit long sur l’évolution des activités policières transnationales, ont été reconstituées cette semaine grâce à une enquête de Salvo Palazzolo, journaliste chevronné du quotidien romain ‘La Repubblica’.

Que Gammino vivait caché en Espagne ce n’était pas un mystère pour les agents italiens. Il y a deux ans, ils avaient commencé à enquêter sur lui et déjà à ce moment-là, ils l’avaient localisé précisément à Galapagar, comme l’ont également confirmé des sources policières transalpines à EL PERIÓDICO.

Mais une image sur Google Maps était la preuve ultime, celle qui a confirmé les soupçons. Gammino Il se cachait sous le nom de ‘Manuel’, cuisinier et gérant d’un magasin de fruits et légumes (appelé ‘La Huerta de Manu’, fermé aujourd’hui) et un restaurant (qui n’était pas non plus à son nom).

Une fois localisé, la police a accéléré l’arrestation qui a finalement eu lieu le 17 décembre par la Brigade centrale des stupéfiants (UDYCO), l’organisme espagnol qui a travaillé sur l’affaire avec la Direction des enquêtes anti-mafia italienne (DIA) et le Parquet de Palerme (Sicile). Un dénouement auquel le gangster ne s’attendait pas. « Comment m’ont-ils trouvé ? Cela fait dix ans que je n’ai pas appelé ma famille au téléphone & rdquor;, a-t-il déclaré aux policiers alors qu’ils le détenaient, selon des informations divulguées par Palazzolo.

Une autre indication de ses allées et venues a été lancée par une image sur un profil Facebook du fugitif lui-même, dans laquelle Gammino apparaît faisant la promotion de son restaurant, comme d’une scène du film « Le Parrain & rdquor; ce sera.

Fuite de film

Gammino, né à Desio, en Lombardie, en 1960, n’a jamais été considéré comme n’importe quel gangster. Considéré comme l’un des responsables d’un sanglante guerre mafieuse dans les années 90, le juge anti-mafia assassiné Giovanni Falcone le considérait également comme l’un des hommes de liaison entre son clan et les cellules de Lombardie, dans le nord de l’Italie.

Gammino avait déjà fui en Espagne des années auparavant, dans un premier le temps de fuir un mandat d’arrêt pour homicide aggravé et association mafieuse. En 1999, il a été arrêté et extradé vers l’Italie depuis Barcelone, qui se tiendra dans la prison romaine de Rebibbia.

Cependant, en 2002, Gammino s’est à nouveau évadé, cette fois de prison. Il a profité d’un moment de confusion lors de l’enregistrement d’un film à l’intérieur de Rebibbia (un détenu qui avait escaladé un mur, et ne voulait pas descendre), pour s’évader se faisant passer pour l’un des nombreux parents qu’à ce moment-là, ils se trouvaient à l’institut pénitentiaire pour rendre visite à leurs proches emprisonnés. Une fuite qui était une nouvelle fois dans le collimateur des enquêteurs dès mai 2014, date à laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis.