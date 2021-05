Attrapez le couteau qui tombe du stock de CGC tout en tombant dans le support

Essayer de chronométrer les entrées dans les actions est frustrant, en particulier pour les perfectionnistes. Même si je cherche à investir à long terme dans une action, je ne peux m’empêcher de rechercher des points d’entrée favorables. Je suis maintenant intéressé à trouver des opportunités dans Croissance de la canopée (NYSE:CGC) Stock.

Source: Shutterstock

Le timing parfait ne devrait pas être l’objectif lorsque l’on cherche à trader ou même à investir à long terme. Je suis assez dur avec moi-même, donc je veux généralement commencer mes métiers sur une bonne note.

Les stocks de cannabis en général sont très actifs depuis le début. Ils ont fait irruption sur la scène de manière massive et ont atteint un sommet en 2018. Puis ils sont devenus froids pendant qu’ils amélioraient leurs finances. Désormais, les entreprises ont de bien meilleures perspectives commerciales et des évaluations plus raisonnables.

Cependant, ils sont tombés en disgrâce après l’inauguration de Biden.

Le stock CGC a été mon choix parmi tous ceux du secteur. Je ne l’ai échangé qu’en raison de la notoriété qu’il a rapidement acquise grâce à l’investissement de 4,5 milliards de dollars de Marques de constellation (NYSE:STZ). C’était une preuve suffisante pour que j’y crois aussi.

Ici, il est en baisse de près de 60% par rapport au sommet de février et il ne trouve toujours pas de pied. Ce qui est plus inquiétant, c’est qu’il aurait pu simplement déclencher une grande tendance baissière une fois qu’il a perdu 25 $ par action. Par conséquent, il est impératif que les taureaux récupèrent le décolleté et rapidement. Sinon, la cible des inconvénients techniques est trop effrayante pour même en discuter.

CGC Stock est tombé dans le support

Source: Graphiques par TradingView

Au lieu de cela, je me concentrerai sur le fait qu’il existe un cluster de soutien juste en dessous de 20 $ par action. Et nous pouvons en rester là. Je risquerais de perdre les lecteurs si je notais la valeur mathématique réelle du potentiel de baisse. Je crois fermement à l’affirmation selon laquelle quelque part au milieu se trouve la vérité. Tous les extrêmes sont finalement faux.

Le rallye exubérant qui a débuté en novembre dernier était de trop. Les investisseurs sont devenus fous avec l’idée qu’une administration démocratique légaliserait la marijuana au niveau fédéral. C’est un titre qui doit se produire car c’est un obstacle géant aux stocks de pot.

Le fait qu’ils réussissent bien malgré tous les vents contraires est incroyable. Cela témoigne du fait que les équipes de direction ont beaucoup mûri au cours des deux dernières années. Ils ont mon vote de confiance qu’ils peuvent réussir à Wall Street aussi bien que dans n’importe quelle autre industrie. Tout ce dont ils ont besoin, c’est de règles du jeu équitables.

J’ai été très cohérent dans mes écrits sur les opportunités dans le stock de CGC et d’autres comme ça. Mi-février il venait de corriger 30%, je prévenais d’attraper le couteau qui tombait trop tôt. Un an plus tôt, j’ai partagé les bons points d’entrée dans une vente, qui a généré 280% de hausse.

Il est temps d’envisager d’attraper le couteau qui tombe

Je me suis opposé à la poursuite des rallyes dans des résistances antérieures. Inversement, j’ai appelé à acheter des trempettes pour attraper les dignes couteaux qui tombent. Je suis presque à ce point avec le stock Canopy Growth à nouveau sur cette baisse.

Ma seule réserve est le risque qui vient de l’ensemble du marché. Les indices doivent se corriger un peu comme nous commençons à le voir. Je n’appelle pas à un passage baissier complet. Il y a tout simplement trop d’argent de relance gratuit du gouvernement.

Aussi, cette semaine, les deux principaux indices prennent une pause et cela pourrait être un signe d’alerte. Jusqu’à présent, nous avons organisé des rallyes de rotation par équipe entre les Nasdaq et les petites capitalisations. Ils sont à la traîne depuis la semaine dernière et tous deux sont sous pression. le Dow et le S&P 500 prennent le relais, mais je ne suis pas sûr qu’ils puissent le faire seuls. Les prix de l’énergie et les actions bancaires ont contribué à ces deux reprises. Je ne pense pas que cela puisse durer.

Une stratégie

Ma réticence à attraper le couteau en chute libre de la CCG n’a rien à voir avec son histoire. Les bons stocks peuvent tomber sans faute de leur part.

À ce stade, je ne serais à l’aise que d’utiliser des options pour obtenir une position longue sur le stock. Ma stratégie de choix serait de vendre des options de vente d’octobre CGC 20 $, au lieu d’acheter purement et simplement l’action. De cette façon, je n’ai pas besoin d’un rallye pour profiter. Le pire des cas serait pour moi de détenir peut-être des actions après une correction de 20%. Mon seuil de rentabilité dans ce scénario serait de 18 $ par action. C’est le niveau à partir duquel ils ont éclaté en novembre dernier.

Les investisseurs qui ne sont pas disposés à utiliser des options devraient envisager de ne prendre que des positions partielles. De cette façon, ils peuvent laisser de la place pour gérer le risque en ajoutant à des prix inférieurs. Fondamentalement, les mesures de performance ne sont pas alarmantes. Je suis un peu inquiet des dépenses de l’année dernière. C’était peut-être un événement non récurrent, donc je ne m’inquiéterai pas pour le moment.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.