Attribuer des points au GP de Belgique “une blague”, selon Vettel, cinquième, .

Bien qu’il ait ajouté à son palmarès une cinquième place lors du Grand Prix de Belgique d’hier, Sebastian Vettel a déclaré que c’était “une blague” que des points avaient été attribués pour la course.

La FIA a attribué des demi-points pour la course, qui consistait en deux tours de retard sur la Safety Car, dont un seul était comptabilisé pour le classement.

Vettel s’est moqué de la suggestion que des pilotes comme lui avaient été récompensés pour leurs efforts en qualifications. “C’est une blague”, a déclaré le pilote Aston Martin. “Je pense que si vous voulez obtenir une récompense pour vous qualifier, vous devriez obtenir des points pour vous qualifier.”

« Qu’avons-nous fait aujourd’hui ? Je ne sais pas”, a-t-il ajouté. “Je pensais qu’il fallait faire 25 pour cent de la course pour obtenir des points.”

Cependant, Vettel a défendu la décision des commissaires sportifs de ne pas tenter un départ de course étant donné les conditions désastreuses. “Personne ne veut que quelqu’un soit blessé”, a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas nous blesser dans la voiture et nous ne voulons pas que des spectateurs soient blessés. C’est donc toujours la priorité numéro un.

“Ce n’est probablement pas une décision populaire, mais c’est la bonne décision pour les conditions”, a-t-il ajouté.

Carlos Sainz Jnr, qui a marqué un demi-point pour terminer à la 10e place, a partagé le même avis que Vettel.

« À quelle distance de la course [do] vous appelez ça une course et comment, s’il n’y a pas eu de tours de course, pas de compétition, pourquoi faut-il donner des points ou un résultat ?

« Parce qu’il n’y avait pas de course, en gros. Je n’ai pas couru, donc je ne méritais pas les demi-points. Donc je ne sais pas pourquoi j’obtiens un demi-point.

Le pilote Ferrari a déclaré qu’il espérait que la tentative tardive de départ de la course, qui a vu les voitures circuler pendant deux tours derrière la voiture de sécurité et signifié qu’elles ont effectué suffisamment de course pour que des points soient attribués, n’a pas seulement été faite pour que la course compte pour le championnat.

“Si cela a été fait avec l’intention de donner des points, alors je pense que c’est un non-sens absolu”, a déclaré Sainz. « Je ne pense pas que nous devrions faire des tours pour modifier le résultat final d’une course.

“Si cela a été fait avec l’intention de courir et de redémarrer la course, alors oui.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :