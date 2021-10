Attribuer le spectre 5G aux réseaux privés uniquement via des enchères : Telcos

La question sera débattue lorsque Trai lancera le processus de consultation pour les enchères du spectre 5G.

Avec les services 5G sur l’enclume, une querelle a commencé entre les opérateurs de télécommunications et les entreprises non télécoms pour permettre la mise en place de réseaux privés.

Étant donné que la 5G permet la bureautique et les communications de machine à machine à très grande échelle, les entreprises non télécoms ont ressenti le besoin de mettre en place leurs propres réseaux de télécommunications à des fins captives, c’est-à-dire pour toutes sortes d’activités de communication au sein de leur réseaux. En termes simples, cela permet aux entreprises de mettre en place leur propre réseau WiFi plutôt que de prendre les services de n’importe quel fournisseur de services de télécommunications comme c’est la norme aujourd’hui. Cependant, pour la communication externe, les services d’un opérateur télécom seraient nécessaires.

Pour mettre en place des réseaux privés, les entreprises auraient besoin du spectre 5G et le combat consiste à savoir comment celui-ci leur serait attribué.

Les opérateurs de télécommunications sont opposés à l’attribution administrative du spectre aux entreprises pour la mise en place de tels réseaux privés.

Ils veulent que le spectre soit également mis aux enchères à ces fins.

Pour sa part, le département des télécommunications (DoT) a demandé l’avis de la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) sur les bandes de spectre pouvant être utilisées pour les réseaux privés et la méthodologie d’attribution du spectre pour ces réseaux.

Selon des sources, Trai envisage de réserver un spectre de 25 MHz dans la bande 3400 MHz-3425 MHz pour des réseaux privés à travers le pays, à l’exception des cinq emplacements où l’Organisation indienne de recherche spatiale (Isro) utilise le spectre. Trai estime que, étant donné qu’Isro n’utilise le spectre qu’à cinq endroits, le reste peut être réservé aux entreprises privées. Mais les opérateurs mobiles s’y opposent car ils estiment que le spectre peut être utilisé pour les services 5G et qu’il devrait être mis aux enchères.

Les opérateurs de télécommunications soutiennent que tout le spectre devrait être mis aux enchères et cela devrait s’appliquer aux entreprises privées non-télécoms intéressées par la mise en place de leurs réseaux privés.

« Il devrait y avoir des règles du jeu équitables. Nous achetons du spectre par le biais d’enchères et respectons des conditions telles que les obligations de déploiement, la sécurité du réseau et d’autres conformités mandatées par le DoT. Pourquoi quelqu’un l’aurait-il obtenu sans ces conditions », a déclaré un dirigeant de l’industrie des télécommunications.

Cependant, des analystes indépendants affirment que puisque les réseaux privés s’apparentent à un type de réseau intranet, la mise aux enchères du spectre n’a pas de sens. La bonne méthode consiste à fournir du spectre à un prix fixe aux entreprises intéressées par la mise en place de tels réseaux. La charge peut être déterminée par le Trai et le DoT.

Des sources du Trai ont déclaré à Financial Express que faire des opérateurs mobiles le seul dépositaire du spectre peut nuire aux opportunités de marché pour les réseaux privés. Le régulateur envisage qu’une option devrait être donnée aux entreprises privées, qu’elles souhaitent obtenir du spectre via les opérateurs mobiles ou directement auprès du DoT. En outre, le DoT peut attribuer administrativement du spectre à certaines entreprises à des emplacements sélectionnés en fonction des besoins.

Le concept de réseau privé émerge comme l’un des cas d’utilisation les plus prometteurs de la 5G. Il permet aux grandes entreprises de mettre en place leurs propres réseaux mobiles privés, en prenant en charge tous leurs besoins de communication. Selon un livre blanc de Qualcomm, il existe trois facteurs clés pour déployer un réseau mobile privé. Premièrement, il garantit une couverture dans des endroits éloignés où la couverture du réseau commercial est limitée. Deuxièmement, cela conduit à plus de contrôle du réseau, comme l’application de configurations qui ne sont pas prises en charge dans un réseau public et les entreprises peuvent conserver des données opérationnelles sensibles dans leurs locaux. Troisièmement, un réseau 5G privé pourra atteindre un meilleur profil de performances.

