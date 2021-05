Attribuer plus de points pour les autres courses ne dévalorise pas le GP de Monaco

La Formule 1 n’a pas dévalorisé l’une de ses courses les plus célèbres et historiques en lui attribuant moins de points que les autres manches du championnat, selon le pilote local Charles Leclerc.

Le Grand Prix de Monaco faisait partie du calendrier original des championnats du monde et organise cette année sa 67e course payante de points lors de la 72e saison de F1.

Comme pour la plupart des courses du calendrier de cette année, il attribuera un maximum de 26 points. Cependant, l’introduction des qualifications de sprint lors de trois autres événements en Grande-Bretagne, en Italie et dans un autre lieu – largement considéré comme le Brésil – signifie que ces rondes attribueront 29 points à la place.

Mais Leclerc est convaincu que le prestige de la course n’a pas été entaché par ce changement, et ne pense pas que le format conviendrait pour cette manche du championnat du monde.

“Je ne pense pas que cela dévalorisera la course de Monaco”, a-t-il déclaré, “et je pense que c’est le bon choix de l’essayer sur les trois autres courses mentionnées, à savoir Silverstone, Monza et le Brésil.”

“Je ne pense pas que Monaco soit l’endroit où essayer ce format pour voir à quel point il est bon”, a-t-il ajouté.

Le coéquipier Ferrari de Leclerc, Carlos Sainz Jnr, était du même avis.

«Je pense que le Grand Prix de Monaco sera toujours respecté et que tout le monde voudra le gagner», a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que la valeur du Grand Prix de Monaco sera dévalorisée en faisant une course de sprint à Silverstone, Monza ou ailleurs.

«Je pense que pour le bénéfice du sport, nous devons nous assurer de continuer à évoluer en tant que sport, de continuer à essayer différentes choses pour rendre le sport plus attrayant pour la jeune génération et les fans. Et puis si nous faisons une erreur et que le premier ne fonctionne pas, nous pouvons toujours revenir au format d’origine, qui, nous le savons, fonctionne.

«Je ne pense pas que les autres courses vont dévaloriser Monaco à cause d’avoir 28 points à gagner ou 29 en cas de meilleur tour contre les 25 de Monaco. Je ne suis pas d’accord et je ne pense pas que cela devrait l’affecter.

