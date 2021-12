Attribution d’actions d’introduction en bourse de CMS Info Systems aujourd’hui ; Voici comment vérifier le statut en ligne via l’ESB, le site Web Link Intime

Attribution d’actions CMS Info Systems : Ceux qui ont demandé l’introduction en bourse de CMS Info Systems peuvent vérifier le statut d’attribution d’actions en ligne via le site Web de l’ESB ou le site Web du registraire IPO Link Intime.

CMS Info Systems finalisera l’attribution des actions d’ici le mardi 28 décembre 2021, conformément au calendrier prévu dans le prospectus de hareng rouge (RHP). L’offre publique initiale (IPO) de la société de gestion de trésorerie a été souscrite 1,95 fois du 21 au 23 décembre 2021. CMS Info Systems IPO, dont la fourchette de prix a été fixée à Rs 205-216 par action, a reçu des offres de plus de 7,32 crore d’actions par rapport à la taille totale de l’émission de plus de 3,75 crore d’actions, selon les données disponibles auprès de la National Stock Exchange (NSE). Les personnes qui ont demandé l’introduction en bourse de CMS Info Systems peuvent vérifier l’état de l’attribution des actions en ligne via le site Web de l’ESB ou le site Web du registraire de l’IPO Link Intime. Voici comment vérifier l’état de l’attribution des parts lorsqu’elle est déclarée

Comment vérifier le statut d’attribution des actions IPO de CMS Info Systems via l’ESB ?

– Visitez le site Web de l’ESB

– Cliquez sur Equity sous l’option ‘Issue Type’

– Entrez le nom du problème qui est « CMS Info Systems »

– Entrez votre numéro de demande et votre numéro PAN

– Confirmez « Je ne suis pas un robot » et appuyez sur le bouton de recherche

– Vous verrez le statut d’attribution de l’introduction en bourse de Data Patterns

Comment vérifier le statut d’attribution des parts IPO de CMS Info Systems via Link Intime ?

– Visitez le site officiel de Link Intime

– Sélectionnez l’option Actions

– Entrez le nom du problème « CMS Info Systems » dans le menu déroulant

– Entrez l’un de ceux-ci – votre numéro de carte PAN, votre numéro de demande ou votre identifiant client

– Confirmez le captcha en cliquant sur ‘Je ne suis pas un robot’ et enfin appuyez sur le bouton Soumettre

La cotation des actions de CMS Info Systems devrait avoir lieu vendredi (31 décembre), à ​​la fois sur NSE et sur BSE. L’introduction en bourse de CMS Info Systems à 1 100 crores de roupies est purement une offre de vente (OFS) du promoteur Sion Investment Holdings Pte Ltd, une filiale de Baring Private Equity Asia.

CMS Info Systems Ltd fournit des services de gestion de trésorerie, qui incluent des services de guichet automatique, ainsi que la livraison et le ramassage d’espèces. La plate-forme commerciale intégrée de la société s’appuie sur une technologie et des contrôles de processus personnalisés, ce qui lui permet d’offrir à ses clients une large gamme de solutions de gestion de trésorerie et de services gérés sur mesure. Il répond à un large éventail d’exigences d’externalisation pour les banques, les institutions financières, les entreprises de vente au détail organisées et les entreprises de commerce électronique en Inde. La société exerce ses activités dans trois segments : les services de gestion de trésorerie, les services gérés et autres.

