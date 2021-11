Attribution d’actions d’introduction en bourse de Sapphire Foods : vérifiez le statut via l’ESB, Link Intime ; GMP fort, inscription la semaine prochaine

Sapphire Foods, un opérateur franchisé de YUM Brands en Inde, au Sri Lanka et aux Maldives, a vu son introduction en bourse de 2 073 crores de roupies susciter un vif intérêt de la part des investisseurs, le nombre total d’abonnements atteignant 6,62 fois.

L'attribution de l'introduction en bourse de Sapphire Foods a été finalisée par la société et l'action devrait faire ses débuts en bourse plus tard la semaine prochaine. L'initiation du remboursement ou le déblocage du compte ASBA aura lieu aujourd'hui et les actions seront créditées sur les comptes des investisseurs demain.

Dans l’espace non coté, les actions de Sapphire Foods se négociaient à une prime de 85 Rs par action par rapport au prix d’introduction en bourse de 1 180 pièce. La prime sur le marché gris était en baisse par rapport à Rs 120 plus tôt la semaine dernière. Sapphire Foods a vu ses ventes nettes chuter de Rs 1 193 crore au cours de l’exercice 2018-19 à Rs 1 019 crore au cours de l’exercice précédent. La société a enregistré des pertes au cours des trois dernières années avec une marge d’EBITDA de 12,2 %. En septembre 2021, la société exploitait 219 magasins KFC, environ 261 magasins Pizza Hut et 2 magasins Taco Bell. SFL exploite 219 magasins KFC et 188 magasins Pizza Hut en Inde et plus encore au Sri Lanka et aux Maldives.

Les analystes ont des opinions mitigées sur la question, ceux de Choice Broking recommandant la prudence à ce sujet. La société de courtage a déclaré qu’à la fourchette de prix la plus élevée, l’émission est évaluée à un P/S de 7,4x, ce qui représente une remise par rapport à des pairs tels que Devyani international à un P/S de 14,8x et un P/S moyen de 12,8x. « Bien que l’évaluation semble raisonnable par rapport à nos pairs, nous sommes préoccupés par la rentabilité des entreprises en raison de la probabilité plus élevée de continuer à subir des pertes au cours des prochains exercices », ont-ils ajouté. Pendant ce temps, Mardwadi Financial Services avait une note « S’abonner » citant des évaluations raisonnables pour la marque QSR avec une présence substantielle sur le marché.

Vérifiez le statut d’attribution des parts de Sapphire Food via le site Web du registraire Link Intime India

Pour vérifier le statut d’attribution d’actions de Sapphire Foods sur le site Web du registraire, les investisseurs doivent sélectionner le nom de l’entreprise dans la liste déroulante du site Web Link Intime India. Après cela, les investisseurs doivent entrer leur PAN, leur numéro de demande ou leur identifiant de dépositaire/client. De plus, après avoir saisi le numéro de compte permanent ou le numéro de demande ou l’ID de dépositaire/client dans la case, un captcha doit être saisi dans l’espace prévu et cliquez sur le bouton Soumettre. Cela affichera le nombre d’actions qui ont été appliquées et attribuées à l’investisseur.

Vérifier l’état de l’attribution des actions via le site Web de l’ESB

Une autre façon de vérifier le statut d’attribution de Sapphire Foods consiste à consulter le site Web de la bourse de Bombay. Sur le lien suivant — (https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx) — les investisseurs peuvent vérifier le statut de l’attribution après avoir sélectionné « équité » comme type d’émission et « Sapphire Foods » comme nom d’émission à partir du la liste déroulante. Entrez le numéro de demande et le PAN (numéro de compte permanent). Cliquez sur ‘Je ne suis pas un robot’. Dans la dernière étape, cliquez sur l’onglet de recherche pour afficher les détails de l’attribution.

