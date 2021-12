Attribution d’actions d’introduction en bourse de Star Health : vérifiez le statut via l’ESB, KFintech, la prime du marché gris ; annonce le 10 décembre

Les actions de Star Health, suite à la mauvaise réponse à l’introduction en bourse, se négociaient à une décote de Rs 80 sur le marché gris

Par Harshita Tyagi

L’offre publique initiale de Star Health et Allied Insurance Company Limited, soutenue par Rakesh Jhunjhunwala, a été sous-souscrite à seulement 79 %. La fourchette de prix pour l’introduction en bourse, qui était ouverte à la souscription du 30 novembre au 2 décembre, a été fixée à Rs 870-900 par action. La société est censée finaliser l’attribution de l’introduction en bourse d’ici aujourd’hui (7 décembre), selon le calendrier prévu dans le prospectus de hareng rouge (RHP). Voici deux façons de vérifier le statut d’attribution des actions IPO en ligne :

Sur le site Web de l’ESB

Étape 1 : visitez le site Web de l’ESB www.bseindia.com. Sélectionnez l’équité et le nom de l’émission (STAR ​​HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY LIMITED)

Étape 2 : Entrez le numéro de demande et le numéro PAN

Étape 3 : Cochez la case (Je ne suis pas un robot) et cliquez sur le bouton Rechercher

Bien que le portail du registraire IPO:

Étape 1 : Visitez le site Web de registar KFintech Pvt Ltd et choisissez IPO (STAR ​​HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY LIMITED) dans la liste déroulante

Étape 2 : Sélectionnez et entrez en conséquence soit le numéro de demande, soit l’ID DPID/client, soit le numéro PAN

Étape 3 : Entrez le Captcha et cliquez sur ‘Envoyer’

Après la finalisation de l’attribution, les investisseurs non retenus recevront les remboursements sur leurs comptes bancaires à compter du 8 décembre ; tandis que les investisseurs qui réussissent obtiendront des actions transférées sur leurs comptes demat le 9 décembre.

Star Health IPO Prime sur le marché gris

Les actions de Star Health, suite à la mauvaise réponse à l’introduction en bourse, se négociaient à un escompte de Rs 80 sur le marché gris, par opposition à la prime du marché gris observée dans d’autres actions récentes d’introduction en bourse. La décote du cours de l’action s’est élargie par rapport à Rs 60 plus tôt.

L’introduction en bourse de Star Health a reçu des offres de plus de 3,56 crores d’actions contre une taille totale d’émission de plus de 4,49 crores d’actions. Les acheteurs institutionnels qualifiés ont réservé 1,3 fois la part qui leur était réservée tandis que la catégorie des acheteurs de détail a été souscrite 1,1 fois. Les acheteurs non institutionnels et les salariés ont souscrit 19 pour cent et 10 pour cent de la part qui leur est réservée. Les actions devraient faire leurs débuts sur NSE et BSE le vendredi 10 décembre 2021.

« L’introduction en bourse de Star Health a reçu une réponse très terne à une époque où les introductions en bourse sont fortement sursouscrites et cela devrait avoir un impact négatif sur ses débuts. Le prix élevé a rendu la question peu attrayante. Les débuts devraient très probablement être inférieurs à son prix d’émission », a déclaré Manan Doshi, cofondateur de UnlistedArena.com.

