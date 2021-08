Attribution d’actions IPO de Nuvoco Vistas : Vérifiez l’état via l’ESB, Link Intime ; prime du marché gris, cotation le 23 août

Les investisseurs IPO peuvent vérifier le statut d’attribution IPO via l’ESB et les sites Web du registraire.

La cimenterie du groupe Nirma Nuvoco Vistas Corporation Ltd, dont l’introduction en bourse a obtenu 1,71 fois la souscription, devrait finaliser la base de l’attribution des actions le mardi 17 août 2021. Une fois son introduction en bourse réussie, elle rejoindra les pairs cotés en bourse tels que Ultratech Ciment, Shree Cement, Ambuja Cements et ACC. Sur le marché primaire, les actions de Nuvoco Vistas ont été cotées à une prime de Rs 4,5 par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 570 par action. Les actions Nuvoco se négociaient à Rs 574,5, une prime de près de 1% sur le marché gris, par rapport au prix d’émission, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées.

Les concurrents de Nuvoco Vistas parmi les cimenteries nationales qui opèrent sur le marché indien comprennent UltraTech Cement Limited, Shree Cement Limited, Birla Corporation Limited, Dalmia Bharat Cement Limited, Ambuja Cement Limited et d’autres acteurs régionaux comme Wonder. L’initiation des remboursements ou du déblocage des fonds du compte ASBA aura lieu le 18 août et les actions seront créditées sur les comptes de dépôt des allocataires le 20 août. Les actions devraient être cotées le 23 août 2021. Les investisseurs de l’IPO peuvent vérifier le statut de l’attribution de l’IPO via les sites Web de l’ESB et du registraire. Le registraire de l’émission est Link Intime India Pvt Ltd, une entité enregistrée au SEBI, responsable de l’attribution des IPO et du traitement des remboursements.

Vérifiez l’état de l’attribution des actions Nuvoco Vistas via le site Web du registraire Link Intime India

Pour vérifier l’état d’attribution des actions, sélectionnez le nom de l’entreprise en tant que « Nuvoco Vistas – IPO » dans la liste déroulante du site Web de Link Intime India, lorsqu’il est déclaré. Cochez la case PAN, Numéro de demande ou ID de dépositaire/client. En conséquence, entrez le numéro de compte permanent ou le numéro de demande ou le numéro de dépositaire/client dans la case. Entrez le captcha donné dans l’espace prévu et cliquez sur le bouton Soumettre. Cela affichera le nombre d’actions qui ont été appliquées et attribuées à l’investisseur.

Vérifiez l’état de l’attribution des actions dans Nuvoco Vistas via le site Web de l’ESB

Le site Web de l’ESB (https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx) permet également de vérifier l’état de l’attribution dans Nuvoco Vistas. Sélectionnez « équité » comme type de problème et « Nuvoco Vistas Ltd » comme nom de problème dans la liste déroulante, lorsqu’il est déclaré. Entrez le numéro de demande et le PAN (numéro de compte permanent). Cliquez sur “Je ne suis pas un robot”. Dans la dernière étape, cliquez sur l’onglet de recherche pour afficher les détails de l’état.

