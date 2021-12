Attribution d’actions IPO de Tega Industries : Vérifiez le statut via l’ESB, Link Intime, la prime du marché gris ; annonce le 13 décembre

Les actions de Tega Industries, suite à une réponse enthousiaste à l’introduction en bourse, se négociaient à une prime de Rs 325 sur le marché gris mardi. (Source de la photo : Facebook/Tega Industries)

Par Harshita Tyagi

Les actions du fabricant de produits miniers Tega Industries se négociaient sur le marché gris avec une belle prime pouvant atteindre 80 % par rapport au prix d’émission, après une sursouscription massive à l’introduction en bourse la semaine dernière. La société devrait finaliser l’attribution de l’introduction en bourse aujourd’hui (8 décembre), selon le calendrier prévu dans le prospectus de hareng rouge (RHP). L’introduction en bourse de Tega Industries a été souscrite 219 fois. La fourchette de prix pour l’offre publique, qui était ouverte à la souscription du 1er décembre au 3 décembre, était de Rs 443-453 par action. L’introduction en bourse a reçu des offres pour 209 actions crore par rapport à la taille brute de l’émission de 95 actions lakh à vendre. Voici deux façons de vérifier le statut d’attribution des actions IPO en ligne :

Via le site Web de l’ESB

Accédez au site Web officiel de l’ESB. Sur la page « Statut de la demande d’émission », cliquez sur l’option « Equity » Dans le menu déroulant à côté du nom de l’émission, sélectionnez l’option « Tega Industries Limited » et entrez votre numéro de demandeRemplissez votre numéro de compte permanent ou PAN et cliquez sur le Captcha qui dit « Je ne suis pas un robot » et cliquez sur Soumettre. Les détails de l’état de votre attribution de votre offre seront affichés. Le statut ne sera visible qu’une fois l’attribution des parts finalisée.

Via le site Web du registraire (Link InTime India)

Accédez au site Web de Link Intime India et sélectionnez l’option « Tega Industries Ltd » dans la liste déroulante sous « Entreprise ». Sélectionnez l’un des trois modes : numéro d’application, ID client ou PAN ID. -ASBA et entrez les détails du mode sélectionnéRemplissez le Captcha et entrez l’option ‘Soumettre’. Vous pourrez voir l’état de votre attribution, étant donné que le processus est terminé.

Après la finalisation de l’attribution, les investisseurs non retenus recevront les remboursements sur leurs comptes bancaires à compter du 9 décembre ; tandis que les investisseurs qui réussissent obtiendront des actions transférées sur leurs comptes demat le 10 décembre.

Tega Industries IPO Marché Gris Premium

Les actions de Tega Industries, suite à une réponse enthousiaste à l’introduction en bourse, se négociaient à une prime de Rs 325 sur le marché gris mardi. La prime de prix de l’action est passée à Rs 350, en hausse de 80% par rapport à la fourchette de prix supérieure de l’IPO de Rs 453 mardi, selon IPO Watch et IPO Central. Le GMP élevé a indiqué une forte cotation à l’ESB et à la NSE plus tard ce mois-ci.

L’introduction en bourse de Tega Industries a été sursouscrite 219 fois. L’émission publique a été souscrite 29,44 fois dans la catégorie des particuliers, 215,45 fois dans les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et 666,19 fois dans la catégorie des acheteurs non institutionnels (NII) au 3 décembre. Les actions devraient faire leurs débuts sur les bourses le 13 décembre.

« Tega Industries est l’un des principaux producteurs de produits spécialisés et essentiels à l’exploitation qui se heurtent à des barrières élevées à la substitution, ce qui lui confère un bon fossé. Tega Industries a affiché d’excellents résultats et résultats et, l’introduction en bourse basée sur les bénéfices de l’exercice 21 semble à un prix raisonnable. Cependant, en raison des conditions de marché modérées ces derniers temps, le GMP est passé d’un sommet de Rs 400 à Rs 325 maintenant. Et, avec 666 fois l’abonnement HNI, il y a de fortes chances de perte pour les HNI à effet de levier. Pour les clients de détail, cela donnera de très bons rendements », a déclaré Umesh Paliwal, co-fondateur d’InvestorZone.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.