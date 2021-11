Attribution Multi-Touch : Conseils et types, quel modèle est le bon ?

J’ai quitté l’école depuis un bon moment maintenant, mais le mot « projet de groupe » me hante toujours. Il n’y a vraiment rien de pire que de se retrouver coincé à faire tout le travail pendant que tout le monde se bat pour obtenir la même note.

Si vos atouts marketing pouvaient parler, je suis sûr qu’ils diraient quelque chose de similaire, car toutes les tactiques ne sont pas égales. Votre campagne par e-mail a peut-être eu pour résultat un client, mais qu’en est-il de l’annonce qui a capturé son adresse e-mail en premier lieu ?

L’attribution multi-touch nous aide à donner du crédit à nos canaux de marketing là où cela est dû afin que nous puissions comprendre ce qui fonctionne le mieux. Donc, dans ce post, je vais couvrir:

Qu’est-ce que l’attribution multi-touch et pourquoi est-elle importante. Les avantages et les inconvénients des quatre principaux types de modèles d’attribution multi-touch. Comment configurer l’affichage des données de conversion multi-touch. Comment choisir le bon modèle d’attribution pour votre entreprise.

Mais avant cela, parlons de l’attribution marketing en général.

Qu’est-ce que l’attribution marketing ?

L’attribution marketing est utilisée pour identifier quelles campagnes ou stratégies sont responsables de la prise de conscience par vos clients de votre entreprise et, éventuellement, de l’achat de votre produit ou service.

Pour comprendre l’attribution marketing, pensez à votre dernière grande décision d’achat. Je parierais que vous ne vous êtes pas contenté de sauter directement sur un site Web et de franchir le pas. Vous pouvez avoir :

A reçu un e-mailA vu un article sur les réseaux sociauxRecherché en ligneLire les avisA vu une annonceEt plus !

Si l’entreprise à l’origine de cet achat utilise l’attribution marketing, elle pourra voir lequel de ces canaux vous a amené à devenir client.

Pourquoi l’attribution marketing est-elle importante ?

Quels que soient vos objectifs marketing, vos stratégies vous coûtent très probablement du temps, de l’argent et des ressources. Vous ne voulez pas mettre tous ces efforts sans retour. L’attribution marketing vous aide à éviter cela en vous aidant à suivre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Eh bien, l’attribution marketing vous aide non seulement à analyser le succès de vos efforts marketing, mais elle vous donne également un aperçu du parcours client.

Pour améliorer l’avenir, nous devons comprendre le passé, et l’attribution marketing nous y aide !

D’accord, il est maintenant temps de passer à l’une des approches les plus importantes de l’attribution marketing : l’attribution multi-touch !

Qu’est-ce que l’attribution multi-touch ?

Vous vous souvenez des points de contact marketing que j’ai énumérés ci-dessus ? Comme vous le savez, il y a rarement une seule campagne marketing responsable d’une conversion. Plusieurs points de contact sont impliqués, c’est là qu’intervient l’attribution multi-touch.

L’attribution multi-touch est une attribution marketing qui prend en compte ces multiples points de contact. Et vous utilisez la modélisation d’attribution pour choisir comment vous préférez peser ces nombreuses actions pour compter jusqu’à une conversion.

Il existe deux catégories de modèles d’attribution : simple toucher et multi-touch.

Modèles d’attribution par simple contact créditer uniquement le premier ou le dernier point de contact avant ladite action de conversion. Les deux modèles d’attribution par simple contact sont :

Premier clic : Le premier élément qui a déclenché la conversion obtient un crédit complet, quelles que soient les autres étapes intermédiaires du parcours du client.

Dernier clic : Le dernier élément que votre utilisateur voit ou sur lequel il clique avant la conversion obtient un crédit complet, indépendamment de tout ce qui s’est passé avant l’action.

Modèles d’attribution multi-touch, d’autre part, accordez du crédit à plusieurs points de contact. Les modèles d’attribution multi-touch dans Google Ads sont :

LinéaireDécroissance temporelleBasé sur le posteBasé sur les données

Avantages de l’attribution multi-touch

Dans un monde omnicanal, il existe d’innombrables façons pour un client d’atteindre son point de conversion. L’attribution multi-touch utilise les signaux prédéfinis à partir desquels chaque modèle est construit pour peser correctement ces points de contact en conséquence.

Ce type particulier de modèle d’attribution vous permet d’attribuer une valeur financière réelle à tous vos différents efforts de marketing. Contrairement aux modèles d’attribution unique au sein du parapluie d’attribution marketing, les modèles d’attribution multi-touch vont encore plus loin dans l’optimisation de votre PPC en rendant compte des performances tout au long du parcours client, et pas seulement sur un seul actif au début ou à la fin.

Mais l’attribution multi-touch n’est pas aussi courante qu’on pourrait le penser. Jetez un œil au sondage ci-dessous :

Malgré le fait que le parcours client comporte autant de points de contact, seuls 34 % des annonceurs utilisent le multi-touch comme modèle d’attribution principal. En fait, 58% ne s’aventurent pas à s’éloigner du simple toucher ! Lisez la suite pour savoir pourquoi vous pouvez utiliser l’attribution multi-touch dans vos campagnes PPC.

Comment mesurer l’attribution multi-touch

Vous pouvez afficher vos données d’attribution multicanal à l’aide de l’onglet Entonnoirs multicanaux de Google Analytics.

Avec le Rapport sur les conversions indirectes, vous pouvez voir la valeur de chaque canal en affichant le nombre supplémentaire de conversions en dehors des conversions brutes de « dernière touche ».

Dans le Rapport sur les principaux chemins de conversion, vous pouvez rapidement comprendre comment les internautes accèdent à votre site, ainsi que les canaux (ou combinaisons de canaux) qui fonctionnent le mieux.

Types de modèles d’attribution multi-touch (pour et contre)

Comme indiqué ci-dessus, il existe quatre types de modèles d’attribution multi-touch dans Google Ads. Approfondissons chacun d’entre eux :

Attribution linéaire

Un modèle d’attribution linéaire distribue le crédit d’une conversion de manière uniforme sur toutes les interactions le long d’un chemin de conversion.

Avantages: L’attribution linéaire est simple : chaque actif détient le même poids. C’est donc un excellent moyen de commencer à analyser vos efforts de marketing et de publicité en utilisant l’attribution multi-touch pour optimiser l’ensemble du parcours client (pas seulement une seule activité).

Les inconvénients: Vous vous souvenez du dilemme du projet de groupe que j’ai mentionné au début de cet article ? Les modèles d’attribution linéaire peuvent permettre au même phénomène de se produire, car tous les actifs montrent qu’ils contribuent de manière égale à votre objectif final (même si certains ne le sont pas vraiment). En bref, il peut être difficile de déterminer ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas.

Attribution de la décroissance temporelle

Un modèle d’attribution de décroissance temporelle donne plus de crédit à toutes les interactions qui se sont produites plus près du moment de la conversion, sur la base d’une demi-vie de sept jours. Par exemple, une interaction publicitaire huit jours avant une conversion obtient deux fois moins de crédit qu’une interaction qui s’est produite juste un jour avant la conversion.

Avantages: Les modèles d’attribution de décroissance temporelle peuvent être utiles si vous avez un cycle de vente court, car vous aurez une idée de ce qui a poussé un client à se convertir à la toute fin de son parcours.

Les inconvénients: Si vous avez un cycle de vente long ou complexe, certains actifs qui ont pu avoir un impact précoce sur un client ne recevront pas le crédit qu’ils pourraient mériter.

Attribution basée sur la position

L’attribution basée sur la position utilise une règle 40-40-20 pour créditer les interactions vers une conversion. Cela signifie qu’il attribue 40 % du crédit à la fois à la première et à la dernière interaction, et 20 % au reste des interactions entre les deux. L’attribution basée sur la position est souvent également appelée modèle en forme de U.

Avantages: Avec l’attribution basée sur la position, chaque point de contact obtient une part du gâteau tout en optimisant les premières et dernières interactions (parfois plus importantes).

Les inconvénients: Les interactions de faible valeur peuvent recevoir par erreur trop de crédit en fonction du parcours de vos clients. Pensez-y de cette façon : est-il logique que mon premier envoi d’e-mails tactiles reçoive le même crédit que mon annonce graphique qui a entraîné la conversion ?

Attribution basée sur les données

L’attribution basée sur les données distribue le crédit d’une conversion en fonction des données antérieures de votre compte pour ladite action de conversion. Il est différent de tous les autres modèles car il utilise vos données pour calculer la contribution réelle de chaque interaction le long du chemin de conversion.

Avantages: L’attribution basée sur les données peut augmenter la précision de vos rapports en utilisant des données historiques pour savoir vraiment à quel point chaque actif peut avoir un impact.

Les inconvénients: Si votre compte ne dispose pas d’une tonne de données historiques pour l’attribution basée sur les données, il peut être difficile d’évaluer efficacement les points de contact de chaque conversion.

Quel modèle d’attribution multi-touch dois-je utiliser ?

Je pense qu’il y a une chose sur laquelle nous pouvons tous être d’accord quand il s’agit de modèles d’attribution multi-touch : il y a beaucoup d’options au choix !

Si vous avez du mal à savoir quel choix vous convient le mieux, faites quelques recherches et faites l’inventaire de vos campagnes PPC actuelles et des besoins spécifiques de vos comptes.

Il n’y a bien sûr pas de réponse unique quant au modèle d’attribution multi-touch qui vous convient le mieux. Ainsi, aligner vos objectifs sur votre sélection de modèle d’attribution multi-touch aidera à clarifier l’itinéraire parfait pour vous et le parcours de vos clients.

Comment définir votre modèle d’attribution

Une fois que vous avez choisi le modèle d’attribution à utiliser, sélectionnez le paramètre « Modèle d’attribution » lors de la mise en œuvre du suivi pour chaque action de conversion. Cela peut être fait avec les actions de conversion du site Web ou de Google Analytics.

Si vous avez déjà configuré votre suivi des conversions et que vous souhaitez modifier ce que vous utilisez actuellement, procédez comme suit :

Dans votre compte Google Ads, cliquez sur le outils et paramètres menu, puis cliquez sur conversions sous le la mesure section.Sélectionner l’action de conversion que vous souhaitez modifier.Cliquez sur modifier les paramètres.Cliquez sur modèle d’attribution, puis sélectionnez dans le menu déroulant. Appuyez sur enregistrer et terminé!

Si vous n’êtes pas sûr de l’impact d’un certain modèle sur votre compte, vous pouvez utiliser l’outil de comparaison de modèles dans le Attribution section de la plate-forme pour exécuter deux types de modèles en tête-à-tête ! Google fournit plus de détails sur cet outil et la configuration de l’attribution ici.

Capturez votre parcours client avec l’attribution multi-touch

Le parcours client d’aujourd’hui englobe toutes sortes de canaux, de plates-formes et d’appareils. Faites-vous plaisir et mettez en place une attribution multi-touch afin de pouvoir donner du crédit à vos efforts de marketing là où ils sont dus, et de vous débarrasser de ce qui ne fonctionne pas !