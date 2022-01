Atul Kumar Goel prend ses fonctions d’« officier de service spécial » à la PNB

Goel assumera ses fonctions de directeur général et chef de la direction de la banque à compter du 1er février 2022, lors de la retraite de SS Mallikarjuna Rao.

La Punjab National Bank a déclaré samedi qu’Atul Kumar Goel avait pris ses fonctions d' »officier en service spécial », avant de devenir son nouveau directeur général et PDG le mois prochain.

Conformément à la notification du ministère des Finances, du gouvernement indien en date du 28 décembre 2021, Atul Kumar Goel a pris ses fonctions d’officier de service spécial à la Punjab National Bank, avec effet au 1er janvier 2022, a déclaré PNB dans un dépôt réglementaire.

La retraite de Rao en tant que directeur général et PDG de la banque est le 31 janvier 2022.

