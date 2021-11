ATVI Stock a des temps difficiles à venir, mais il y a de l’espoir

Depuis début 2021 Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI) l’action a perdu un tiers de sa valeur. Les actions qui ont commencé l’année à plus de 90 $ se négocient aujourd’hui à environ 60 $.

Le blâme est attribué au PDG Bobby Kotick et à un scandale de harcèlement sexuel de longue date qu’il a ignoré ou dissimulé.

La chute de l’action s’est accélérée lorsque la co-directrice de Blizzard, Jen Oneal, la plus haute dirigeante d’ATVI, a brusquement démissionné. Elle n’était à son poste que depuis trois mois.

Kotick a proposé de prendre une énorme réduction de salaire et a un contrôle absolu sur son conseil d’administration, mais Microsoft (NASDAQ :MSFT) est désormais en train de « réévaluer » sa relation avec l’entreprise. Ceci est considéré comme une pression pour forcer Kotick à sortir.

Alors que le scandale a poussé les chasseurs de bonnes affaires à dire que les actions d’ATVI sont survendues, il est peut-être temps de revoir son modèle commercial.

Un regard plus attentif sur le stock d’ATVI

Depuis plus d’une décennie, le jeu vidéo représente le nec plus ultra de l’informatique client.

Les joueurs ont acheté les machines les plus rapides, avec Nvidia (NASDAQ :NVDA) ou Micro-systèmes avancés (NASDAQ :UN MD) les cartes graphiques. Les logiciels de jeu ont constamment repoussé les limites de la technologie.

Les environnements de développement de jeux comme Logiciel Unity (NYSE :U), Roblox (NASDAQ :RBLX) et Unreal Engine d’Epic Games, une société privée, a fait passer les coûts de développement au-delà de ceux des superproductions hollywoodiennes.

Il existe désormais des franchises de films entièrement basées sur des jeux, comme Mortal Kombat et Resident Evil.

Mais à mesure que les genres de divertissement ont fusionné, la technologie est sortie de sa boîte. Le jeu a donné naissance au « métaverse », l’amenant au bureau et à l’interaction en ligne.

Les analystes parlent avec confiance du métaverse comme d’un marché de 1 000 milliards de dollars avant la fin de la décennie. Parmi les couches visibles de ce marché, le jeu n’est qu’un cas marginal.

Microsoft opère désormais à tous les niveaux du nouveau marché. Facebook est devenu Méta-plateformes (NASDAQ :FB) pour se concentrer sur le nouveau marché.

Activision Blizzard, qui il y a quelques années était un gros poisson dans l’étang du jeu, se retrouve maintenant un poisson rouge dans l’océan du métaverse. Cela crée des problèmes pour le stock d’ATVI.

L’ATVI peut-il survivre ?

Compte tenu de la nouvelle réalité, la réévaluation de Microsoft pourrait forcer Kotick à se retirer. L’entreprise doit alors décider ce qu’elle veut être dans le métaverse. En dessous de Kotick, son talent exécutif est mince.

À sa capitalisation boursière actuelle de 48 milliards de dollars, Activision Blizzard vaut plus du double ViacomCBS (NASDAQ :VIAC). Il vaut toujours plus que son principal rival, Arts électroniques (NYSE :EA). Mais EA a une foule de nouveaux titres qui sortiront l’année prochaine, tandis que ceux d’ATVI ont été retardés.

Alors que les budgets de développement de jeux ont augmenté, les développeurs comptent toujours sur la fidélité inconstante des joueurs pour leurs revenus.

De nombreux joueurs ne sont pas satisfaits des politiques que Kotick a aidé à développer, comme la facturation des « packs complémentaires » et les achats dans le jeu qui drainent leurs comptes bancaires.

La croissance de certains nouveaux segments, comme l’e-sport, ralentit. La croissance attendue d’ATVI en 2022 provient de titres qui sont retardés.

La ligne de fond

La société créée par Bobby Kotick était un éditeur de jeux vidéo dominant. Elle contrôlait son marché. Dans le nouvel environnement commercial du métaverse, ATVI est un acteur de niche.

Les scandales et les retards de jeu ont fait chuter le prix d’ATVI au multiple des bénéfices à seulement 18. Cela attire les investisseurs de valeur alors que les observateurs des graphiques attendent des signes d’un creux.

Mais la meilleure raison que je vois pour acheter des actions ATVI aujourd’hui est l’arbitrage.

La propriété intellectuelle de l’entreprise peut sembler belle à l’intérieur Walt Disney (NYSE :DIS). Disney pourrait sortir des titres avec lesquels il a des problèmes et garder le talent pour diriger ses propres efforts de métaverse.

Warner Discovery pourrait aimer que le stock d’ATVI se dilue AT&T (NYSE :T) pieu. Une guerre d’enchères pourrait même amener des tsars du cloud comme Meta Platforms et Amazon.fr (NASDAQ :AMZN) à la fête.

C’est spéculatif, mais vous pouvez encaisser un retrait Kotick.

