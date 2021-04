ATVI Stock: Les revenus élevés compensent la réduction du personnel chez Activision Blizzard

Avec le début de la nouvelle pandémie de coronavirus, certaines entreprises ont prospéré même dans les pires circonstances. Un exemple évident de ceci serait Activision Blizzard (NASDAQ:VTT). Pendant une grande partie de 2020, la société et les investisseurs en actions ATVI se sont bien comportés et l’industrie du jeu vidéo a prospéré.

Source: NPS_87 / Shutterstock.com

Certaines personnes pourraient s’inquiéter du fait que le cours de l’action a volé trop haut. Pourtant, comme je l’expliquerai ci-dessous, l’évaluation pourrait être considérée comme tout à fait raisonnable.

Ce n’est pas la seule préoccupation d’Activision Blizzard, cependant – pas de loin. En fait, certaines personnes sont absolument dégoûtées de l’entreprise.

Alors, qu’est-ce qui inquiète certaines personnes à propos de l’entreprise? Et les investisseurs actuels et potentiels devraient-ils abandonner l’action maintenant? Nous aborderons ces questions brûlantes, mais voyons d’abord comment le stock a évolué ces derniers temps.

Un regard plus attentif sur ATVI Stock

Le 16 mars 2020, le monde était sous le choc de l’impact de la pandémie de Covid-19. Pendant ce temps, l’action ATVI se négociait à environ 52 $ par action.

Avec le recul, nous savons maintenant que cela aurait été un prix d’achat formidable. Le reste de 2020 a été une aubaine absolue pour les actionnaires car le cours de l’action a grimpé sans relâche.

Croyez-le ou non, ATVI a terminé l’année à 92 $ et changez. Et ce n’était même pas la fin de la course haussière, car l’action a progressé au début de 2021.

Le sommet à court terme semble s’être produit le 12 février 2021, lorsque l’action a atteint un sommet de 52 semaines à 104,53 $. Cela a été suivi d’une période de réflexion, le stock s’établissant à 93 $ le 31 mars.

Pourtant, nous devons admettre que la montée en puissance en ATVI a été incroyable. Cela signifie-t-il qu’il est trop cher maintenant? Pas nécessairement, car le ratio cours / bénéfice (P / E) des 12 derniers mois de l’action est de 32,98.

C’est en fait une évaluation assez raisonnable, en particulier pour une action de niche technologique. Par conséquent, peut-être que les actions d’Activision Blizzard ne sont pas si chères, après tout.

Et au fait, l’action verse un rendement de dividende annuel à terme de 0,51%. Certes, cela ne vous rendra probablement pas riche du jour au lendemain, mais c’est un joli petit bonus supplémentaire.

Le PDG est diabolisé

Si vous êtes prêt pour un vrai choc, consultez l’article d’opinion récemment publié par Chris Wray sur Activision Blizzard.

Vous y trouverez une photo du PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, ressemblant au diable. Et vous trouverez cette citation: « Activision Blizzard est, en tant qu’entreprise, une définition du mal aussi bonne que possible. »

Les parties prenantes de l’entreprise devront s’habituer aux barbes verbales des critiques. Franchement, Activision Blizzard n’est pas particulièrement populaire pour le moment.

Selon Wray, Activision Blizzard a enregistré une année record en 2019, tout en licenciant plus de 800 personnes.

Cette année, comme le rapporte Wray, la société a l’intention de licencier entre 50 et 189 employés. Apparemment, leur rémunération finale comprendra trois mois d’indemnité de départ et une carte-cadeau de 200 $.

Dans le même temps, Kotick devrait recevoir un bonus en espèces évalué à 200 millions de dollars.

Éthique vs revenus

Je serai le premier à admettre que licencier un employé en lui donnant une carte-cadeau de 200 $ est plutôt bizarre.

De plus, le bonus en espèces proposé par Kotick pourrait laisser un mauvais goût dans la bouche de certaines personnes.

Par conséquent, si quelqu’un décide d’éviter les actions ATVI pour des raisons éthiques, je n’essaierai pas de le dissuader.

D’un point de vue purement financier, cependant, il y a un cas clairement haussier à construire autour d’Activision Blizzard. Le quatrième trimestre fiscal de la société a été indéniablement exceptionnel:

2,41 milliards de dollars de revenus GAAP (les perspectives étaient de 2 milliards de dollars) 3,05 milliards de dollars de réservations nettes (les perspectives étaient de 2,73 milliards de dollars) Bénéfice GAAP par action de 65 cents (les perspectives étaient de 44 cents) Bénéfice par action non-GAAP de 76 cents (les perspectives étaient de 63 cents)

Aimez-le ou détestez-le, l’entreprise évolue dans la bonne direction en termes de revenus et de génération de revenus.

La ligne de fond

Le fait d’investir ou non dans des actions ATVI est une décision personnelle qui pourrait impliquer une vérification intestinale et une certaine introspection.

Seriez-vous à l’aise de détenir une participation dans Activision Blizzard? C’est la question que vous devez vous poser.

Quoi que vous décidiez, assurez-vous simplement de connaître tous les faits avant d’appuyer sur ce bouton «acheter». Pour le meilleur ou pour le pire, le débat houleux sur Activision Blizzard est, assurément, loin d’être terminé.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.