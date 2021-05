ATX Television Festival ajoute la réunion ‘Degrassi’, les panneaux ‘Walker’ et ‘Younger’, et plus encore .

De nouveaux détails ont été annoncés pour le festival de télévision ATX de cette année. L’événement annuel, basé à Austin, au Texas, se déroule pratiquement du 11 au 20 juin.

Le coup d’envoi de la soirée d’ouverture sera un panel du 20e anniversaire de la série à succès, Degrassi: The Next Generation, présentée par Tubi (où tous les épisodes sont diffusés gratuitement).

Les fans peuvent rejoindre la co-créatrice / productrice exécutive Linda Schuyler, le producteur exécutif Stephen Stohn, le producteur / réalisateur / acteur Stefan Brogren et les membres de la distribution Aislinn Paul, Shane Kippel, Luke Bilyk, Lauren Collins, Munro Chambers, Jake Epstein, Daniel Clark, Andrea Lewis et Christina Schmidt alors qu’ils reviennent sur les histoires et les moments emblématiques de la série et son approche révolutionnaire de la narration pour jeunes adultes et partagent des histoires en coulisses.

La CW a également ajouté deux programmes à la programmation pour Walker et The Republic of Sarah. Walker est une vitrine musicale, animée par Odette Annable et Lindsey Morgan, avec des performances d’artistes de la série et une célébration du tournage à Austin. Pendant ce temps, le panel de la République de Sarah proposera un aperçu de la prochaine série estivale (première le 14 juin) et de l’épisode 2 avec le créateur / showrunner / producteur exécutif Jeffrey Paul King, la réalisatrice Kat Candler et les membres de la distribution Stella Baker, Luke Mitchell, Hope Lauren. , Nia Holloway et Ian Duff.

De plus, Younger et The Bold Type diront au revoir au cours de leurs dernières saisons. La finale de la série du premier sortira sur Paramount + le 10 juin, et la créatrice de costumes Jackie Demeterio et les membres de la distribution seront sur place pour plonger en profondeur dans l’évolution de la mode et du style de la série aux côtés des personnages. La dernière saison de The Bold Type débute le 26 mai, et pour réfléchir à sa course, la showrunner / productrice exécutive Wendy Straker Hauser et les membres de la distribution Katie Stevens, Aisha Dee, Meghann Fahy, Melora Hardin et Stephen Conrad Moore.

David Makes Man de OWN célébrera sa première saison 2 (22 juin) avec une conversation avec le créateur / producteur exécutif Tarrell Alvin McCraney, le showrunner / producteur exécutif Dee Harris Lawrence, le réalisateur Kiel Adrian Scott et les membres de la distribution Kwame Patterson et Akili McDowell.

La créatrice / scénariste / réalisatrice Nida Manzoor et les stars Anjana Vasan, Sarah Kameela Impey, Juliette Motamed, Faith Omole et Lucie Shorthouse tiendront un panel de prévisualisation de leur prochaine comédie de Peacock et Channel 4 We Are Lady Parts.

ATX Television Festival mettra également en lumière Selena: The Series de Netflix (partie 2 abandonnée le 4 mai) avec une conversation avec le créateur / producteur exécutif Moisés Zamora, le producteur exécutif Jamie Davila et les stars Christian Serratos et Ricardo Chavira.

Le premier «Breakthrough Award» sera décerné à l’acteur, écrivain, producteur et défenseur des droits humains Angelica Ross. Le prix récompense une voix créative qui a fait une empreinte unique et substantielle à la télévision et illustre le présent et l’avenir de la télévision. Un modérateur invité spécial se joindra à elle pour discuter de sa carrière, de son travail de plaidoyer et de son travail à la télévision (y compris Pose, Claws et Transparent).

De plus, Sarah Aubrey (responsable du contenu original, HBO Max), Lisa Katz (présidente, Entertainment Scripted Content, NBCU Television and Streaming), Tina Perry (présidente, OWN), Karey Burke (présidente, 20th Television) et Christina Davis ( Président, Programmation originale, Starz) participera à «Changeurs de chaîne: une conversation avec les leaders de la télévision» sur l’état de l’industrie, les philosophies personnelles et professionnelles qu’ils apportent à leurs marques, et pourquoi l’inclusivité à tous les niveaux reste impérative pour produire plus grand et meilleure narration.

Ces programmes rejoignent les conversations annoncées précédemment sur Ziwe, Small Axe, HouseBroken, une réunion Faking It, une rétrospective Oz, et plus encore.