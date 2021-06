Atypique est de retour ! Tout ce que vous devez savoir sur la dernière saison

Une autre relation qui s’est développée dans la saison 3 est celle de Casey (Brigette Lundy-Paine) et Izzie (Cinq Stewart). Bien qu’il ait été conseillé à Casey d’abandonner son “drame” personnel tout en travaillant sur la piste à l’UCLA, elle semblait disposée à jongler entre carrière et relation. Et bien sûr, Sam (Keir Gilchrist) et Zahid (Nik Dodani) ont accepté d’être colocataires, une étape importante dans leur quête d’indépendance.

Brigitte Lundy-Paine dans le rôle de Casey Gardner et Fivel Stewart dans le rôle d’Izzie dans Atypical. (Netflix)

“Atypique c’est mieux, plus riche, plus profond, plus drôle et plus réel, en raison de la participation de personnes handicapées devant et derrière la caméra », a déclaré la productrice Robia Rashid à Bustle. « Dans la saison 4, nos acteurs autistes brillent vraiment. Ils sont très amusants. J’espère vraiment qu’ils recevront l’attention qu’ils méritent pour leurs performances à élimination directe cette année. »

Jenna Boyd comme Paige et Keir Gilchrist comme Sam Gardner. (Netflix)