Atzeneta se rend au stade Espanyol B pour conclure le championnat

22/05/2021 à 12:23 CEST

le Espanol reçoit ce dimanche à 12h00 la visite du Atzeneta dans le Ciutat Esportiva Dani Jarque lors de leur huitième duel dans la deuxième phase du deuxième B.

le Espanyol B est optimiste pour le match de la huitième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-3 et 2-1, le premier contre le Club de sport hors de son champ et le second contre lui Orihuela CF en tant que local. De plus, les locaux ont remporté trois des sept matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase du deuxième B et ont concédé 34 buts contre et marqué 30 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Atzeneta a subi une défaite à la L’Hospitalet dans le dernier match (1-2), il cherchera donc une victoire contre le Espanyol B pour définir le cours de la compétition. Avant ce match, le Atzeneta ils avaient gagné dans deux des sept matches disputés dans la deuxième phase du deuxième B cette saison, avec 27 buts pour et 26 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Espanyol B Ils ont des chiffres de deux victoires et un nul en trois matchs disputés dans leur stade, ce qui en fait une équipe très difficile à battre lorsqu’ils jouent à domicile. À la maison, le Atzeneta a un équilibre entre une victoire, une défaite et un match nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Espanyol B pour remporter la victoire.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par six points en faveur de la Espanyol B. L’équipe de Louis blanc il se classe deuxième avec 34 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Atzeneta il a 28 points et se classe cinquième du tournoi.