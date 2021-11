« Au Barça, ils ne lâchent pas une seconde »

11/03/2021 à 06:30 CET

Le Barça se rendra ce mercredi à 11h30 à Milan, où Jeudi à 20h30, il affrontera un AX Armani Olimpia Milano avec qui il partage la première place de l’Euroligue avec un bilan commun de six victoires et une seule défaite.

Dans la ligne ascendante qui s’affiche depuis le début de la saison, l’Argentin Nicolás Laprovittola agira à nouveau en complément de Nick Calathes en position de base ils partagent avec Rokas Jokubaitis, bien que depuis la blessure d’Àlex Abrines, l’ex-Madridista soit parfois considéré comme « deux ».

‘Lapro’ a discuté avec SPORT quelques heures avant le voyage susmentionné sur les terres de la Lombardie et celui de Morón était satisfait de l’évolution de son premier quart-temps en tant que joueur du Barça, club avec lequel il a signé jusqu’en juin 2013.

Il est au Barça depuis trois mois maintenant. Comment ca va?

Je ne peux rien dire de mal. Je suis très à l’aise dans l’équipe et dans le club. Tout le monde ici nous traite très bien. Depuis le premier jour, j’ai essayé d’entrer dans les systèmes de Saras et de voir ce que je peux apporter à l’équipe. Semaine après semaine, je m’améliore et j’ai l’air plus lâche… ou du moins c’est ce que je ressens.

Où pouvez-vous vous améliorer ? Il s’agit d’ajouter pour l’équipe, surtout en venant du banc, de donner de l’énergie et un peu de fraîcheur. Avec Rokas, nous devons essayer de donner une nouvelle impulsion à l’équipe.

Laprovittola, dans la victoire contre Fenerbahçe

| .

Est-ce que tuBlessure d’Abrines Le rôle s’est-il un peu compliqué pour vous ?

Ne croient pas. Les bases doivent connaître les systèmes de toutes les positions. Sans Àlex, nous avons besoin d’une autre menace au tir et c’est pourquoi je joue davantage en tant que gardien de tir, car j’ai un peu plus de menace que Rokas. Je suis également d’accord avec Nick. Cela dépend du rival. L’essentiel est que l’équipe se sente impliquée et engagée.

Il a pris de nombreux virages. Souhaitez-vous rester ici au-delà de 2023 ?

J’aime beaucoup Barcelone. Je veux jouer l’Euroligue au plus haut niveau, le plus d’années sera le mieux et je suis dans un club parfait pour ça. J’aimerais aussi que ma fille grandisse sans tant de changements, mais la carrière d’athlète réserve des surprises et il faut être ouvert.

Est-ce que tuQue lui demande Saras ??

Voyons. Il l’a dit. Si je défends, j’ai plus d’opportunités de jouer. Chaque jour, j’essaie de faire moins d’erreurs, de perdre moins de balles et d’être efficace. J’ai ma façon de jouer, je peux profiter du « pick and roll » et l’important est que l’équipe se sente à l’aise avec moi. Je gagne des minutes, mais je peux en donner plus.

Laprovittola a la confiance totale de l’équipe

| FCB

Tu as toujours été un grand buteur, mais à Madrid tu as bien défendu et ici tu fais aussi un bon niveau. Est-ce que cela se remarque plus tard lors de l’attaque?

Lorsque vous jouez moins, vous dépendez davantage de chaque possession. Les bons défenseurs gagnent en confiance grâce à la défense et c’est ce que j’essaie. Peut-être que je ne le transmets pas autant avec mon corps, mais c’est l’idée. Et en attaque il faut être frais, car ici ils ne lâchent pas une seconde.

« Saras et Laso sont très exigeants. C’est pourquoi ils tirent le meilleur de leurs équipes et de chaque joueur. Cela fait d’eux de grands entraîneurs », a souligné « Lapro »

En quoi Laso et Saras se ressemblent-elles ?

Ils sont très exigeants. C’est pourquoi ils font ressortir le meilleur de leurs équipes et de chaque joueur. Cela fait d’eux d’excellents entraîneurs. Tous leurs anciens joueurs parlent d’eux. Ils demandent la livraison maximale et donnent tout, mais à la fin tout le monde est reconnaissant. J’ai vraiment apprécié Pablo à Madrid et maintenant je le fais ici avec Saras.

Qu’est-ce que cela signifiait affronter le Real Madrid en Supercoupe?

J’ai la meilleure relation avec tout le monde à Madrid. Je ne le prends en aucun cas à un niveau personnel. Bien sûr, je suis très calme dans mes décisions et c’est un privilège d’être dans un club comme le Barça. C’était spécial à cause de l’endroit où je suis, mais c’est toujours contre d’anciennes équipes comme La Penya.

Laprovittola a la confiance totale de l’équipe

| DAVID RAMÍREZ

Il a des titres et des médailles très importants, mais il manque la Ligue Endesa et l’Euroligue. Sont-ils vos plus grands objectifs?

Oui, j’ai en tête de pouvoir vivre un Final Four et ensuite gagner l’Euroligue serait un rêve spectaculaire. Je veux continuer à gagner des titres, c’est pourquoi j’ai choisi de venir au Barça. J’attends avec impatience de nombreux succès entourés de ces grands joueurs.

Ce jeudi, ils visitent la piste Olimpia Milan. Est-ce l’un des grands matchs de l’Euroligue ?

Oui, cette année ils sont encore plus forts, mais nous avons aussi notre petite équipe, nos armes et je m’attends à un match très dur et très physique. Il y aura beaucoup de monde qui attend, car au niveau des chiffres nous sommes les deux meilleures équipes de l’Euroligue. Nous sommes en novembre & mldr; l’important sera de contrôler le jeu de la meilleure façon possible.

Parce que ils ne vont dehors qu’en Argentine?

C’est quelque chose d’historique. Nous nous sommes toujours démarqués pour les bases. Je ne saurais le résumer en quelques lignes. Il faut beaucoup de détection de jeunes talents, mais dans les rangs inférieurs il y a des gens de stature qui auront de quoi parler dans quelques années. Quoi qu’il en soit, c’est un déficit que nous avons et nous sommes toujours en compétition avec n’importe qui.

« En plus d’être une idole pour les Argentins qui aiment le basket, dans mon cas, c’est un ami et quelqu’un que j’aime beaucoup », dit-il.

Porte-t-il 20 parce que le 10 de Riquelme l’avait Smits ou parce que est le nombre de ‘Manu’ Ginobili?

Par Ginobili ! En plus d’être une idole pour les Argentins qui aiment le basket, dans mon cas, c’est un ami et quelqu’un que j’aime beaucoup. C’est un exemple à tous égards.

Auriez-vous aimé coïncider avec Messi au Barça?

Oui, mais ce sont des choses qui arrivent et ça ne me tourne pas non plus la tête. J’espère qu’un jour tu pourras le rencontrer.

L’atmosphère du Palau augmente, mais il y a des chaises libres & mldr;

Ne croyez pas que lors du dernier match d’Euroligue aux Palau (contre le Zenit) j’ai vu peu de sièges vides. Ils sont de plus en plus nombreux à venir nous encourager sans arrêt. Beaucoup de gens attendent beaucoup de nous et si nous continuons à mieux jouer chaque jour, je ne doute pas que les Palaos seront à nouveau remplis.