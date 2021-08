Au bon moment ! Victor González revient dans l’enclos des Dodgers

in

La liste des blessés du Dodgers Los Angeles a été très occupée pendant la saison. Et la grande majorité des visites ont été très douloureuses et impactantes pour l’équipe.

Mais cela a été une constante dans toutes les équipes de la MLB, et la Californie n’est que la septième équipe avec le plus de joueurs à être passés par la liste des indésirables. La place d’honneur est partagée entre Géants, Raies et Brasseurs avec 33.

Les Dodgers ils ont eu 29 joueurs de passage à l’infirmerie et un nom se démarque pour être le seul à avoir fait trois voyages à différents moments de la saison.

Victor González il a été inscrit trois fois sur la liste des personnes handicapées. En avril, juillet et plus récemment le 8 août. A ce jour, il avait raté 30 jours d’action avec son équipe en MLB.

Et justement, Victor est la bonne nouvelle du jour. Il a été activé de la liste noire indésirable à un moment critique pour l’équipe, alors qu’elle affronte le troisième match de l’enclos des releveurs en quatre matchs.

#Dodgers ont activé LHP Victor Gonzalez de l’IL. La récompense de Mitch White pour 7 1/3 IP sans score hier soir est une rétrogradation à Triple-A (car il ne serait pas disponible pour lancer pendant quelques jours) – Bill Plunkett (@billplunkettocr) 20 août 2021

Dave a annoncé que seul Justin Bruihl, qui a été le partant des matchs du lundi et du mercredi, ne sera pas disponible aujourd’hui.