Les clubs de football partageaient les mêmes aspirations que les citoyens ordinaires lorsque le mur de Berlin est tombé en novembre 1989. Nouveau monde, nouvelles possibilités et produits occidentaux étaient les mêmes que les accords télévisés capitalistes, les nouveaux sponsors de plusieurs millions et les duels avec le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Cependant, l’espoir ne correspond souvent pas à la réalité.

La plupart des usines d’Allemagne de l’Est ont fermé leurs portes et l’économie de l’Est s’est effondrée, entraînant ses clubs de football avec elle. Pas une seule équipe de la dernière DDR-Oberliga (la division est-allemande de premier plan) en 1990/1991 n’est en Bundesliga aujourd’hui. Ce sont des géants déchus qui sont devenus des dinosaures inconnus du jeune public. Les anciens prétendants européens Hansa Rostock, Dynamo Dresden et FC Magdeburg sont tous dans la 3. Liga tandis que des clubs comme le Berliner FC Dynamo et le FC Sachsen Leipzig sont en quatrième division.

Le processus de réunification a échoué ces clubs. Les clubs occidentaux ont arraché les meilleurs joueurs de l’Est tandis que les précédents clubs dirigés par les communistes étaient incapables de réussir dans un marché capitaliste, et pour eux, extraterrestre. Alors que le football est passé d’une entreprise d’un million d’euros à une méga-entreprise d’un milliard d’euros, il est devenu clair que les précédents clubs ouest-allemands étaient les gagnants de la réunification des deux ligues de football.

C’est un peu dommage que demain puisse être le premier pas vers quelque chose de vraiment historique. Si le RB Leipzig gagne contre le Bayern Munich, l’ancien Est pourrait très bien voir son premier vainqueur dans la nouvelle Bundesliga réunifiée. En le regardant de loin, il devrait être considéré comme quelque chose de beau. La partie la plus pauvre de l’Allemagne a finalement renversé la tendance des clubs en faillite avec le succès de l’un des leurs. Ce peut être un club de l’Est, pas Leverkusen appartenant au Bayer, ni Wolfsburg, propriété de Volkswagen, ou un fidèle fan de Dortmund, qui défie le Bayern Munich pour la première fois en neuf ans. Mais cela ne sera jamais vu dans ces yeux en raison de deux mots: Red Bull.

Si vous comprenez les bases de la culture du football allemand, il n’est pas surprenant que très peu d’Allemands aient été ouverts à l’idée que le patron de Red Bull, Dietrich Mateschitz, achète un club de football en Allemagne. Voici venu un milliardaire autrichien qui voulait perturber le tissu même de ce qui préoccupe le plus les fans de football allemands: aucune personne ou entreprise ne devrait posséder plus que la part d’un club – le football devrait toujours être dicté par les fans. Techniquement, RB Leipzig respecte toujours la règle des 50 + 1, ils ne laissent simplement personne en dehors des employeurs du club devenir membre.

Le tollé public n’a pas fait face à Mateschitz, qui a vu une opportunité en acquérant les droits du SSV Markranstadt de cinquième division. En 2016, lorsque Leipzig est entré pour la première fois en Bundesliga, la 10e plus grande ville d’Allemagne était sans équipe de premier plan depuis 22 ans et il n’y avait eu aucune équipe de l’ancien Est en Bundesliga depuis la relégation d’Energie Cottbus en 2009.

Profiter de la partie orientale de l’Allemagne est la seule chose admirable à propos d’un club qui a le même logo qu’une boisson énergisante. Avant la couronne, presque tous les matchs à domicile étaient complets et, bien que la haine pour le RB Leipzig soit évidente dans d’autres parties du pays, le club n’a jamais eu beaucoup de réactions négatives dans la ville elle-même. RB Leipzig a dû partir du bas et tout a commencé avec Ralf Rangnick. Contrairement à Manchester City et au Paris Saint-Germain, Leipzig s’est toujours concentré sur l’achat de talents plutôt que de superstars. Rangnick était l’architecte principal et était également la personne qui a décidé du style de jeu RB Leipzig. Tout cela combiné à un jeune entraîneur de génie, l’équipe de Julian Nagelsmann est devenue l’une des meilleures d’Allemagne, et tout s’est passé extrêmement rapidement.

Pourtant, le nom Red Bull gâche ce qui aurait pu être une belle conclusion. RB Leipzig est une publicité pour Red Bull chaque fois qu’il frappe le ballon. Bien qu’il puisse offrir à l’ancien Est un succès indispensable, l’histoire de RB Leipzig représente tout ce qui ne va pas dans le football moderne d’aujourd’hui.

Le football est devenu une entreprise où seuls les riches survivent. Au moins, je peux prendre un peu de réconfort en connaissant les avantages plus larges du club des boissons énergisantes.