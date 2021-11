Au bord du totalitarisme : « Sortez des banques et vers une monnaie saine »

du fil du 21e siècle :

La Réserve fédérale est devenue si puissante au fil des ans que ses rôles initialement prévus se sont complètement inversés. La Fed sera-t-elle en mesure de diriger l’économie américaine et mondiale à travers l’apocalypse financière à venir, ou aggravera-t-elle la situation en l’utilisant pour reconsolider sa propre richesse et son propre pouvoir ?

Auteur G. Edward Griffin croit que la Fed se transformera en quelque chose de complètement méconnaissable où «le gouvernement ne contrôle pas les banques, les banques contrôlent le gouvernement». Griffin pense que la plupart des commerçants de crypto-monnaie actuels n’achètent pas d’actifs pour de la monnaie, mais simplement pour des profits, affirmant que « s’il n’y avait pas de chance de gagner beaucoup d’argent, je ne pense pas que la plupart des gens seraient sur le marché des crypto-monnaies. à l’heure actuelle. »

Bientôt, la Réserve fédérale créera sa propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC) qui sera sanctionnée internationalement, différente du Bitcoin et des cryptos privés, a déclaré Griffin, auteur de Creature from Jekyll Island et fondateur de la Red Pill University. Regarder:

