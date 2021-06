Au Brésil, des criminels volent les iPhones des gens pour accéder aux comptes bancaires, pas pour revendre les appareils

À São Paulo, la plus grande ville du Brésil, des criminels volent les iPhones des gens, et après quelques heures, ils parviennent à accéder aux comptes bancaires des utilisateurs, puis à voler leurs comptes.

Comme le rapporte le journal brésilien Folha de S.Paulo, ce genre de vol se produit depuis le début de la pandémie et n’a fait qu’empirer. Dans l’histoire, les personnes possédant un iPhone 11 et un iPhone XR ont non seulement déverrouillé leur iPhone, mais également leur compte bancaire piraté.

Avant la pandémie, il était courant de voir des voleurs de vélos voler des téléphones à des personnes inattentives dans la rue, mais ils avaient l’habitude de revendre les téléphones. Maintenant, il y a un gang spécialisé qui envahit non seulement l’iPhone mais aussi le compte bancaire.

Procon-SP, l’organisme brésilien de réglementation de la protection des consommateurs basé dans l’État de São Paulo, envisage de prendre des mesures contre des entreprises telles qu’Apple, d’autres fabricants de smartphones et des banques.

« Procon a déjà reconnu l’existence d’un gang de récepteurs de téléphones portables dont la principale activité illégale n’est pas la revente de téléphones portables, mais la fraude de mots de passe pour fraude bancaire. Cela se fait grâce à une armée de pirates », a déclaré le directeur exécutif Fernando Capez.

Selon le chef de la police Roberto Monteiro, « les voleurs ont remarqué la quantité d’informations que les gens mettent dans leurs téléphones ». Il déclare : « Habituellement, les utilisateurs de Waze dans la voiture avec un smartphone Android sont leur objectif principal. Bien que casser un système iOS soit plus difficile, ils se sont également spécialisés dans ce domaine.

Le mystère dans ces cas, surtout lorsqu’il s’agit d’un iPhone verrouillé, est de savoir comment les criminels parviennent à briser la sécurité d’iOS et de la banque.

Deux des banques citées dans l’article sont la fintech brésilienne Nubank et Itaú Unibanco, la plus grande institution bancaire du Brésil, ainsi que la plus grande d’Amérique latine. En réponse, les deux banques ont déclaré qu’elles travaillaient régulièrement sur des correctifs de sécurité et renforcent l’importance de maintenir le smartphone et les applications à jour.

La Fédération bancaire brésilienne affirme que toutes les applications bancaires sont sécurisées, de leur développement à leur utilisation.

« Pour que les applications bancaires puissent être utilisées, l’utilisation du mot de passe personnel du client est obligatoire. Les données d’utilisation de l’application, ainsi que le mot de passe du client, ne sont jamais stockés par les applications de la banque sur les téléphones portables des clients », précise la note.

En ce qui concerne les utilisateurs d’iPhone, les conseils généraux sont les suivants : utilisez Face ID ou mot de passe sur les applications de messagerie, les notes importantes, WhatsApp et annulez toutes les cartes aussi rapidement que possible si elles sont piratées.

