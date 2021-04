Au centre, les États doivent puiser dans les obligations vertes

Cependant, il n’y a pas encore eu d’émission d’obligations vertes par le gouvernement central ou les gouvernements des États.

Par Sandeep Bhattacharya & Shubham Gupta

Les obligations vertes gagnent du terrain parmi les gouvernements du monde entier pour mobiliser des ressources pour des projets verts ou les refinancer. Depuis la première émission souveraine de la Pologne en 2016, 22 pays ont émis des obligations vertes souveraines, levant plus de 80 milliards de dollars. Malgré la pandémie, le marché des obligations vertes souveraines est resté résilient en 2020 avec à la fois de nouvelles émissions et des réouvertures. L’année s’est terminée sur un sommet avec le Royaume-Uni annonçant son plan pour sa toute première émission d’obligations vertes souveraines en 2021 et le Royaume de Thaïlande exploitant sa précédente émission pour lever 20 milliards de bahts thaïlandais supplémentaires (environ 665,8 millions de dollars) pour financer une masse rapide. -ligne de transit à Bangkok.

En termes simples, les obligations vertes sont des instruments de dette qui peuvent être utilisés par les gouvernements et leurs entités, les organisations internationales ainsi que le secteur privé pour lever des fonds pour des projets qui contribuent de manière démonstrative à l’atténuation ou à l’adaptation au changement climatique. Avec plus d’un billion de dollars d’émissions cumulées à ce jour, les obligations vertes ont parcouru un long chemin depuis leur création en 2007 et la première émission souveraine en 2016.

Les investisseurs sont motivés à investir dans des actifs verts et, dans de nombreux cas, ont conduit un mouvement vers un avenir respectueux du climat. Il est intéressant de noter que la moitié des obligations d’État vertes dans le monde ont bénéficié de «primes de tarification» par rapport à leurs équivalents vanille (titres d’État non verts, comme d’habitude), ce qui indique une forte demande pour ces obligations. Outre la tarification, les émetteurs ont mis en évidence plusieurs autres avantages, notamment l’établissement d’un leadership politique et d’un engagement en faveur de l’action climatique, un meilleur alignement entre leurs politiques climatiques et leurs financements, et la diversification des investisseurs institutionnels (tels que les fonds de pension, les fonds souverains, etc.) soucieux de l’environnement considérations, sociales et de gouvernance (ESG). Ils contribuent également à orienter les marchés financiers nationaux vers une transition verte.

Les émissions d’obligations vertes du gouvernement sont soutenues par les actifs publics qui contribuent soit au développement à faible émission de carbone, soit au renforcement des capacités pour faire face et être résilient au changement climatique. Ces actifs comprennent l’investissement dans les bassins versants, les systèmes d’alerte précoce pour la gestion des risques de catastrophe, les grands projets d’énergie renouvelable (ER), les transports propres, etc. panneaux solaires sur les toits, pompes solaires et équipements écoénergétiques.

La première question peut demander du temps et des efforts pour mettre en place les infrastructures et les arrangements institutionnels nécessaires. Cependant, la courbe d’apprentissage est raide. Avec quelques problèmes ultérieurs, le mécanisme est automatisé comme toute autre émission obligataire.

En Inde, le Securities Exchange Board of India (SEBI) a introduit des obligations de divulgation pour l’émission et la cotation des obligations vertes en 2017. Depuis lors, l’Inde est devenue le deuxième émetteur d’obligations vertes (après la Chine) parmi les marchés émergents avec des émissions cumulatives d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars par des entreprises privées et des entités du secteur public telles que la State Bank of India (SBI). Cependant, il n’y a pas encore eu d’émission d’obligations vertes par le gouvernement central ou les gouvernements des États.

L’émission d’obligations vertes doit être envisagée par le gouvernement de l’Union ainsi que par les États. Gérés par la Reserve Bank of India (RBI), les emprunts sur le marché sont devenus pour eux une source importante de financement du déficit. En particulier, la dépendance des gouvernements des États à l’égard des emprunts sur le marché (en proportion de leurs emprunts annuels totaux) a augmenté régulièrement ces dernières années, passant de près de 60% en FY16 à environ 90% en FY21. Cependant, leur base d’investisseurs reste étroite. La plupart des titres émis par les États (appelés prêts d’État au développement ou SDL) appartiennent à des banques du secteur public, des compagnies d’assurance et des fonds de prévoyance. Bien que ces titres aient le statut de «quasi-souverain, sans risque», les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont évité d’investir dans ces titres. Depuis l’ouverture du marché SDL aux FPI en 2015, leur participation reste inférieure à 5% de leurs limites allouées. Des investissements limités en FPI sont allés principalement aux SDL émis par le Gujarat, le Tamil Nadu, le Maharashtra et le Karnataka. Ceci, malgré l’accent mis par RBI sur leur sécurité et leur adéquation aux investissements des FPI. L’absence de FPI affecte les échanges et la liquidité, ce qui est souhaitable pour un marché secondaire dynamique pour les SDL.

L’émission de SDL vertes peut contribuer à résoudre ce problème tout en attirant des investissements dans des projets nécessaires pour renforcer la résilience climatique au niveau local. La mobilisation de fonds pour l’action climatique est un défi majeur pour les États. Covid-19 a rendu leur situation budgétaire extrêmement tendue, augmentant leur dépendance aux emprunts du marché pour les dépenses discrétionnaires consacrées aux interventions liées au climat. Alors que les avantages d’une transition verte à grande échelle vers les énergies renouvelables, la mobilité électrique, etc. sont beaucoup évoqués, moins mentionnés sont les faits selon lesquels le changement climatique met nos systèmes industriels, agricoles et de santé à rude épreuve et réduit la productivité de nos fermes et usines et en augmentant la charge de morbidité. Cela constitue de graves menaces pour le programme de développement durable du pays. Les SDL vertes peuvent aider les gouvernements des États à attirer divers investisseurs prêts à les soutenir dans leurs efforts pour réduire ces vulnérabilités, et éventuellement offrir de meilleurs prix.

Ce serait une entreprise importante, avec le potentiel de débloquer de multiples avantages en cascade. Les émissions d’obligations vertes contribueront également à rehausser leur profil auprès des investisseurs sensibles au climat. Les actifs publics et les dépenses des gouvernements des États jouent un rôle central dans le soutien des engagements nationaux en matière de climat et le renforcement de la résilience des communautés directement touchées par le changement climatique. Pour commencer, ces actifs et dépenses peuvent être relativement facilement identifiés et refinancés par des SDL verts. Il serait prudent de commencer par des postes de dépenses qui ont un lien clair et fort avec les plans d’action climatique nationaux et nationaux pour renforcer la confiance des investisseurs.

Le fort engagement politique et la position de leader de l’Inde sur les questions climatiques, les progrès accomplis jusqu’à présent dans la réalisation des contributions déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre de l’Accord de Paris, et l’environnement macro-économique stable en font une proposition attrayante pour les investisseurs responsables qui cherchent à diversifier leurs avoirs. Il serait intéressant de voir si les États sont prêts à saisir cette opportunité. Dans le passé, les dirigeants infranationaux ont entrepris des initiatives louables qui ont gagné une reconnaissance nationale et mondiale. Il n’y a aucune raison pour laquelle ils ne peuvent pas commencer à émettre des obligations vertes.

L’auteur est chef de projet pour l’Inde, Climate Bonds Initiative, et gestionnaire (financement climatique), programme Climate Resilience Practice, World Resources Institute Inde

