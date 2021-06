“Au Chili, ils devraient soutenir, pas inventer des choses”

in

23/06/2021 à 9h17 CEST

.

Milieu de terrain Arturo Vidal a dit ce mardi que au Chili “ils devraient soutenir” l’équipe nationale et “ne pas inventer des choses qui ne le sont pas”, en relation avec la controverse qui a été générée autour de l’acte d’indiscipline de la part de l’équipe de La Roja lors du match précédent contre l’Uruguay lors de la Copa América au Brésil.

“Ce fut un ou deux jours très compliqués, car au Chili, ils parlent beaucoup et en plus de critiquer, ils devraient soutenir, ne pas inventer des choses qui ne le sont pas, mais ces choses nous unissent ici en tant qu’équipe, nous nous battons seuls pour un objectif et représentons un pays, cela nous donnera de la force pour ce qui s’en vient” a déclaré Vida dans une interview à la station de radio colombienne W Radio.

Dimanche dernier, un jour avant le match contre l’équipe de Charrúa, un groupe de joueurs de La Roja a brisé la “bulle de santé” de l’hôtel où ils séjournent dans la ville brésilienne de Cuiabá en permettant à un coiffeur d’entrer.

En attendant que cet incident (qui touche au moins Vidal et Gary Medel, qui s’exposent aux sanctions de la Conmebol) ne soit confirmé, une multitude de rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux autres que l’entrée du coiffeur dans l’hôtel sur ce qui aurait pu provoquer la rupture de la bulle de la santé.

“Nous avons eu un match difficile avec les problèmes qui ont été inventés. On a fait l’erreur d’aller chez un coiffeur mais c’est du passé et j’espère qu’on ne parle que de football”, a ajouté Vidal.

LE BRÉSIL ET L’ARGENTINE, FAVORIS

Concernant le développement de la Copa América, Vidal a déclaré que le Brésil et l’Argentine sont les équipes qu’il a le plus aimées jusqu’à présent.

“Le Brésil a l’air très bien, en plus d’être local, ils savent jouer dans ce climat, ce qui est assez compliqué, et l’Argentine est toujours très forte avec Leo (Messi). Ce sont les deux équipes qui ont eu l’air bien”a commenté Vidal.

Concernant l’équipe chilienne, il a déclaré qu’elle s’améliorait « petit à petit » et a apprécié qu’elle n’ait perdu aucun des trois matchs joués à ce jour.

MOTS POUR REINALDO RUEDA

Interrogé sur l’ancien sélectionneur du Chili, le Colombien Reinaldo Rueda, Vidal a déclaré qu’il était “une personne loyale, qui a toujours recherché l’union du groupe et a gagné le respect de ses collègues”.

“Nous continuons à avoir une très grande amitié, nous parlons beaucoup et ce qui se passe, c’est que parfois les gens au Chili sont très compliqués et le professeur a enduré ce qu’il a pu”, a déclaré Vidal.

Enfin, concernant l’Eurocup, qui se déroule également en ce moment, il a déclaré que ils pratiquent “un football plus fluide” et qu’ils “jouent très bien le ballon”, et apprécié que les matchs se jouent avec le public dans les tribunes.

“Ils jouent avec des gens, l’environnement est différent. Vous pouvez profiter davantage du football car ici, nous n’avons pas de monde dans les stades et vous pouvez voir la différence”, a-t-il déclaré.