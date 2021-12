Au compte à rebours, Kylie Jenner fête sa baby shower

Une source proche des familles Kardashian Jenner a commenté que les sœurs voulaient que la fête soit aussi intime que possible et c’est pourquoi elles n’ont invité que des personnes qui ont vraiment une relation très amoureuse avec Kylie, c’est pourquoi des amis étaient présents ainsi que leurs nièces et neveux, principalement du côté de Caitlyn.

Khloé a personnellement veillé à ce que tous les participants soient très gâtés et pour cela elle a fait installer une station de massage dans sa maison, bien sûr ils ne pouvaient pas manquer une grande variété de bonbons et pour éviter les regards curieux, elle a également placé une tente avec des tables , qui garanti une plus grande intimité.

On ne sait pas encore quand la « cigogne de Paris » arrivera cette fois pour Kylie, ce qui est un fait c’est que cela ne sera pas long, puisque c’était en août quand il a été signalé qu’elle était enceinte, mais à ce moment-là un quelques mois s’étaient déjà écoulés de la douce attente du modèle aussi.

On ne sait pas non plus si le premier-né de Jenner, Stormi, Elle va devenir la sœur aînée d’une autre fille ou d’un garçon, puisque la mondaine n’a pas voulu révéler le sexe de son bébé, comme il est très coutumier chez les célébrités, bien qu’elle ait toujours préféré, à côté du père Travis Scott, gardez les détails sur un profil bas.